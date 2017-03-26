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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

İlk İskandinav turist kafilesi törenle karşılandı

İskandinav ülkelerinden gelen yılın 189 kişilik ilk turist kafilesi Antalya'da çiçeklerle karşılandı. İsveç'in başkenti Skockholm'den Antalya'ya gelen sezonun ilk uçağı pist başında itfaiye tarafından su takıyla aprona yanaştı

İlk İskandinav turist kafilesi törenle karşılandı

İskandinav ülkelerinden gelen yılın 189 kişilik ilk turist kafilesi Antalya'da çiçeklerle karşılandı. İsveç'in başkenti Skockholm'den Antalya'ya gelen sezonun ilk uçağı pist başında itfaiye tarafından su takıyla aprona yanaştı

26 Mart 2017 Pazar 11:27
İlk İskandinav turist kafilesi törenle karşılandı
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UÇAKTAN inen yolculara tur firması görevlileri tarafından karanfil verilirken pasaport kontrolünden geçen turistler otobüslerle otellerine hareket ettiler.
Tatil için daha önce de Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen İskandinav turistler, Türkiye'nin hem fiyat hem kalite yönünden en önemli destinasyonlardan biri olduğunu belirterek tercihlerini değiştirmediklerini ifade ettiler.

Turistleri Antalya'ya getiren Detur Firması Ceo'su Firuz Bağlıkaya, 2017 yılında 90 binin üzerinde İskandinav turisti Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Türkiye'ye olan inancımız hiçbir zaman azalmadı. Kapasitemiz önceki yılların çok altında olmasına rağmen uçuşlarımızı kesmeden devam ettiriyoruz. Zaman kar etme zamanı değil, mücadele edip ülkemizin bu pazarlarda varlığını sürdürmesi için elimizden geleni yapma zamanı" dedi.
Detur İletişim Danışmanı Mesut kanat ise bugün gelen uçağın haricinde Danimarka ve Norveç uçaklarının da Antalya'ya iniş yapacağını ve Kasım ayına kadar 400'ün üzerinde sefer gerçekleştireceklerini kaydetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
İskandinav TuristTuristAntalyaDetur FirmasıFiruz Bağlıkaya
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