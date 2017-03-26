İlk İskandinav turist kafilesi törenle karşılandı

UÇAKTAN inen yolculara tur firması görevlileri tarafından karanfil verilirken pasaport kontrolünden geçen turistler otobüslerle otellerine hareket ettiler.

Tatil için daha önce de Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen İskandinav turistler, Türkiye'nin hem fiyat hem kalite yönünden en önemli destinasyonlardan biri olduğunu belirterek tercihlerini değiştirmediklerini ifade ettiler.

Turistleri Antalya'ya getiren Detur Firması Ceo'su Firuz Bağlıkaya, 2017 yılında 90 binin üzerinde İskandinav turisti Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Türkiye'ye olan inancımız hiçbir zaman azalmadı. Kapasitemiz önceki yılların çok altında olmasına rağmen uçuşlarımızı kesmeden devam ettiriyoruz. Zaman kar etme zamanı değil, mücadele edip ülkemizin bu pazarlarda varlığını sürdürmesi için elimizden geleni yapma zamanı" dedi.

Detur İletişim Danışmanı Mesut kanat ise bugün gelen uçağın haricinde Danimarka ve Norveç uçaklarının da Antalya'ya iniş yapacağını ve Kasım ayına kadar 400'ün üzerinde sefer gerçekleştireceklerini kaydetti.

