'İç pazar büyüyecek'

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde 2017 yılındaki iç pazar hedefleriyle ilgili açıklama yaptı. İç pazarın turizm sektörü için çok önemli olduğunu vurgulayan Osman Ayık "İç pazara 2016 yılında çok ciddi değer verdik. Ciddi yatırım yapıldı. Sadece 2016 değil son 8-10 yıllık süreçte de iç pazara konaklama sektörü olarak, Türkiye turizmcileri olarak ciddi yatırımlar yapıldı. O pazarı büyütme adına çok önemli çabalarımız oldu. Özellikle erken rezervasyon uygulamalarıyla önemli sayılara ulaşıldı" dedi.

'GEÇEN YIL 8 MİLYONA YAKLAŞTI'

2016'nın iç pazarın taçlandığı yıllardan biri olduğunu kaydeden Osman Ayık "Bizim iç pazardaki en yakın hedefimiz 10 milyon insanımızı tesislerde konaklatmak. 2016 sezonunda tahminlerimize göre 7-8 milyon rakamlarına yaklaştı. 2017'de ilk hedefimiz 10 milyonu bulmak ve onun üstündeki rakamlara çıkmak. Çünkü bu bizim elimizdeki mevcut kaynak pazardır diye görmek lazım" diye konuştu.

'10 MİLYON HEDEFİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM'

İç pazarın Almanya ve Rusya pazarından daha da büyük ve sektörün sürdürülebilirliği anlamında en önemli katkıyı sağlayacağına dikkati çeken Osman Ayık, şöyle dedi: "Mevsimselliği de çözecek kaynak pazarlardan biri. Bu nedenle ilk fırsatta 10 milyon hedefini iç pazarda sağlamamız lazım. Bunu gerçekleştirmek için siyasi otoritelerden, kamu otoritelerinden şunu bekliyoruz, iç pazarda insanların seyahatlerinin önündeki her türlü engelin kaldırılması, okul tatilleri, izinler ve burada sağlanacak tatil kredileri, kamu personeline sağlanacak tatillerle ilgili birtakım kolaylıklar gibi uygulamalar hızla devreye sokularak, sektörün bu anlamdaki çabalarına destek verilmesi gerekmektedir."

'BÖLGESEL TANITIM BÜYÜK ÖNEM KAZANIYOR'

Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine de değinen Osman Ayık, "Şu anda Türkiye algısı ve imajıyla ilgili dünya kamuoyunda ciddi sıkıntı var. Mutlaka Türkiye markasını başka alt markalarla tamamlamamız, desteklememiz lazım. Bu anlamda bakıldığında destinasyon tanıtımı, bölgesel tanıtım daha da büyük önem kazanmakta. Destinasyon yönetimiyle ilgili birtakım yasal düzenlemeleri hızla devreye sokup özel sektörün ve sivil inisiyatiflerin kendi kaynaklarını yaratarak, bölgesel tanıtıma ve destinasyon tanıtımına ciddi anlamda önem vermesini, yatırım yapmasını sağlamak lazım. Bununla ilgili düzenlemeleri acilen devreye sokmak gerekir" diye konuştu.