IATI vites yükseltti

BURAK Akpınar, Turizmgazetesi.com’a yaptığı açıklamada, 2016 yılı her kesin olduğu gibi kendileri içinde pek parlak olmadığını Ama global bir firma oldukları için diğer ülkelerde faydalı işler yaptıklarını kaydetti.

IATI’nin 54 ülkede faaliyet vermekte olduğunun altını çizen Akpınar, ‘’IATI, Ortadoğu, Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Afrika’da faaliyet gösteriyor. Yakın zamanda Amerika’ya da açılacağız. Şu anda Türkiye’nin lider bilet satıcısıyız. Açık ara öndeyiz. Otel kısmında da ilerliyoruz. Toplamda günlük 12-13 bin bilet satıyoruz. Hotelde de günlük 1000 paxları yakalıyoruz. Bizim başlıca satış yaptığımız ülke Türkiye’dir. Ondan sonra Dubai, Fransa ve İtalya gelmekte’’ dedi.

Akpınar, 2017 yılının çok daha iyi bir yıl olmasını dilediklerini vurgulayarak, ‘’Şu anda ön rezervasyonlar iyi gözükmekte. Rusya tarafında olsun. Diğer ülkelerde olsun. IATI’nin çalıştığı ülke sayısını 54 ülkeden 70 ülkeye çıkarmayı hedefledik. Böyle bir yapılanma içerisine girdik. İnşallah bu hedefleri tutturacağız’’ diye konuştu.

Burak Akpınar, 2017 yılı hedefleri ile ilgili olarak ta yaptığı açıklamada, ‘’2017 yılında bilet satışında yüzde 17-20 arasında, otelde de yüzde 35-40 arasında büyümeyi hedefliyoruz. Her yıl Capital ve Fortune dergilerinde dereceye giriyoruz. En son Fortune dergisinde 185.ci sıradaydık. Hedefimiz ilk 100 arasına girmek’’ dedi.