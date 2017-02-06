'GZP şişecek'

LETONYA'NIN başkenti Riga’da düzenlenen turizm fuarında Alanya'yı tanıtan ALTAV ve ALTİD yöneticisi Elvan Güneş, Tez Tour Operasyon Müdürü Julijs Batkilins'le görüştü. Güneş, Batkilins'ten yaz döneminde Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na da (GZP) uçuş yapmalarını istedi ancak şok bir yanıt aldı.

'ALTYAPISI YETERSİZ'

BATKİLİNS "GZP'nin kapasitesi ile alakalı kaygılarımız var. GZP'ye bu sezon Rusya'dan uçuşlar da başlayacak. Altyapı olarak GZP'nin yeterli olabileceğini düşünmüyoruz. Özellikle bu sene bekleyip, görmek istiyoruz" dedi. Güneş "GZP'nin apron sayısı 6'ya yükseldi, terminal kapasitesi büyüdü" dedi.

'SAĞLIKLI HİZMET İMKANSIZ'

ANCAK bu sözler de Tez Tour yetkilisini ikna edemedi, Batkilins müşterilerinin sıkıntı yaşamasını istemediklerini, GZP'de yolcu salonunun bile yetersiz ve ilkel olduğunu, mutlaka yeni terminal binası yapılması gerektiğini, yoğunluk anında GZP'de sağlıklı hizmetin mümkün olmadığını vurguladı.