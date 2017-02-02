banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

'Fuara gidecek paramız yok'

ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, "Moskova fuarı için para yatırmamız lazım ama kasada para yok, önceliğimiz bunu halletmek" dedi

'Fuara gidecek paramız yok'

ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, "Moskova fuarı için para yatırmamız lazım ama kasada para yok, önceliğimiz bunu halletmek" dedi

02 Şubat 2017 Perşembe 21:14
'Fuara gidecek paramız yok'
banner404

ALANYA Belediye Encümeni'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı ve aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) elinden alınmaya çalışılan büfelerle ilgili açıklamalarda bulundu. ALTAV ve ALTİD'in kasasında para olmadığını belirterek, "Moskova fuarı için para yatırmak gerekiyor. Ama daha parası bile toplanamadı. Herkes konuşuyor ama kimse elini taşın altına sokmuyor. 3 kuruş fuarlara para gidecek ama halen bu kurumun üzerine gidiliyor. Buradan gelecek paraya ALTİD'in ve ALTAV'ın ihtiyacı var" diye konuştu.
'50 BİN EURO LAZIM'
Konuyla ilgili konuşan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, "Böyle bir sıkıntımız ne yazık ki var. İnsanlar bugüne kadar vermiş olduğu taahhütleri yerine getirse hiç bir sorun kalmaz. Herkes 'Tanıtım yapılmalı, tanıtım şart' diye akıl vermeyi biliyor. 'Madem öyle, buyurun gelin, yardım edin' diyoruz yine kimse yok. Avrupa pazarında çok ciddi sorunlar var, Rus turist daha da kıymeti bindi. Zamanında konuşanları şimdi desteğe bekliyoruz. Rusya fuarı için para yatırmamız şart, bugün son gün. 50 bin Euro para lazım ama elimizde sadece 3'te biri sayılacak miktarda para var. Eğer ödeme gerçekleşmezse fuara katılamama durumumuz bile olabilir. Alanya'yı şimdi desteğe çağırıyoruz. Bir destek kampanyası şart. Bu gemi hepimizin gemisi" diye konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALTAV Başkanı Adem Murat YücelParaMoskova Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da işler yolunda
Rusya'da işler yolunda
Alanyalı bakan turizme el attı
Alanyalı bakan turizme el attı
Erdoğan turizme kurtuluş reçetesi sundu
Erdoğan turizme kurtuluş reçetesi sundu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals