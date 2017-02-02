'Fuara gidecek paramız yok'

ALANYA Belediye Encümeni'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı ve aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) elinden alınmaya çalışılan büfelerle ilgili açıklamalarda bulundu. ALTAV ve ALTİD'in kasasında para olmadığını belirterek, "Moskova fuarı için para yatırmak gerekiyor. Ama daha parası bile toplanamadı. Herkes konuşuyor ama kimse elini taşın altına sokmuyor. 3 kuruş fuarlara para gidecek ama halen bu kurumun üzerine gidiliyor. Buradan gelecek paraya ALTİD'in ve ALTAV'ın ihtiyacı var" diye konuştu.

'50 BİN EURO LAZIM'

Konuyla ilgili konuşan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, "Böyle bir sıkıntımız ne yazık ki var. İnsanlar bugüne kadar vermiş olduğu taahhütleri yerine getirse hiç bir sorun kalmaz. Herkes 'Tanıtım yapılmalı, tanıtım şart' diye akıl vermeyi biliyor. 'Madem öyle, buyurun gelin, yardım edin' diyoruz yine kimse yok. Avrupa pazarında çok ciddi sorunlar var, Rus turist daha da kıymeti bindi. Zamanında konuşanları şimdi desteğe bekliyoruz. Rusya fuarı için para yatırmamız şart, bugün son gün. 50 bin Euro para lazım ama elimizde sadece 3'te biri sayılacak miktarda para var. Eğer ödeme gerçekleşmezse fuara katılamama durumumuz bile olabilir. Alanya'yı şimdi desteğe çağırıyoruz. Bir destek kampanyası şart. Bu gemi hepimizin gemisi" diye konuştu.