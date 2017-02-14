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'Erken rezervasyon arttı'

POYD Başkanı Hakan Duran, iç pazarda 2.5 milyona yakın erken rezervasyon olduğunu belirterek, bu rakamın 4.5 milyonu bulacağını bildirdi

'Erken rezervasyon arttı'

POYD Başkanı Hakan Duran, iç pazarda 2.5 milyona yakın erken rezervasyon olduğunu belirterek, bu rakamın 4.5 milyonu bulacağını bildirdi

14 Şubat 2017 Salı 21:07
'Erken rezervasyon arttı'
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PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, turizmcilerin bel bağladığı pazarlardan birinin iç pazar olduğuna dikkati çekti. İç pazara yönelik ciddi kampanyalar olduğuna işaret eden Duran, "Otellerin verdiği fiyat ve iç pazarda tur operatörlerinin yaptığı kapsamlı hareketler ciddi bir hareketlenme getirdi. 2.5 milyon civarında erken rezervasyon hareketini gözlemliyoruz. Bu durum bugüne kadar gördüğümüz en büyük hareketlerden biri" dedi.
'SAHİL BANDINA TALEP YÜKSEK'
Türk halkının artık seyahat etmeye başladığını dile getiren Duran, "Türk tatilci bir sonraki yaz döneminde tatilini planlamayı, iş düzenini buna göre organize etmeyi öğrendi. Şu anda paketler ve erken rezervasyon indirim oranlarının yüksekliği bu durumdaki en büyük etkilerdendir. Her şeyden önce 2017 fiyatları, 2016 fiyatlarından fazla yüksek bir rakamda değil. Erken rezervasyon indirimlerinden yararlandığınız zaman neredeyse fiyatın yarısına kadar indirim alabiliyorsunuz. Hiç düşünmediğiniz ve planlamadığınız yere bile gidebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Sahil bandındaki tesisler ciddi rezervasyonlar alıyor" diye konuştu.
'TALEBİN ARTMASINI BEKLİYORUZ'
Duran, "Yazın Ramazan Bayramı'nın arkasından okulların tatil olması nedeniyle ciddi bir hareketlik ortaya çıkıyor. 2.5 milyon civarında, 4.5 milyon harekete doğru gidecektir" dedi. Rusya’da yıl başından itibaren ciddi bir hareketliliğin göze çarptığını kaydeden Duran, "Rusya’nın önemli tur birliğinin verisine göre Türkiye geçen yılın birincisi Tayland’ı geride bırakmış durumda. Avrupa pazarı durgunluğunu koruyor. Bizim şu anda oradan yüzde 20-25 oranında rezervasyon almamız gerekirken, neredeyse yok denecek kadar az. Hırvatistan, İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin yüzde 40 doluluk oranına ulaştığını görüyoruz. Nisan ve Mayıs ayına doğru Avrupa’dan rezervasyonlarımızın gelmesini bekliyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
POYD Başkanı Hakan DuranIç Pazar
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