Doğa yürüyüşçülerinin cenneti: Haute-Savoie

Fransa’nın doğu bölgesinde bulunan ve çevresindeki ülkelerin de iklimine sahip turistik bölge Haute-Savoie’nin doğal güzellikleri doğa yürüyüşçüleri tarafından drone yardımı ile sosyal medyada paylaşıldı. Hem modern yapıların hem de doğal güzelliklerin olduğu bölge özellikle ulaşımın da rahat olması nedeniyle doğa yürüyüşü yapanların uğrak noktalarından biri olma özelliği taşıyor.