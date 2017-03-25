Dim turizmi değerlendirdi

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da turizme ilişkin değerlendirmesinde "Bundan sonra turizmde Alanya'nın en önemli avantajı GZP olacak. Antalya'ya inen turist tüm bölgeye dağılıyor ancak GZP'ye inen turist sadece Alanya'ya geliyor. Turizmci, acentalara GZP'ye daha çok charter uçuşu yaptırmak ve kapasiteyi zorlamak zorundadır. GZP'ye uçan ANEX gibi tur operatörlerini ödüllendirmek ve yenilerini de teşvik etmek için Alanya turizmcisi ortak akıl üretmelidir" dedi.