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Dim turizmi değerlendirdi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim turizme dair önemli açıklamalar yaptı

Dim turizmi değerlendirdi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim turizme dair önemli açıklamalar yaptı

25 Mart 2017 Cumartesi 00:24
Dim turizmi değerlendirdi
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TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da turizme ilişkin değerlendirmesinde "Bundan sonra turizmde Alanya'nın en önemli avantajı GZP olacak. Antalya'ya inen turist tüm bölgeye dağılıyor ancak GZP'ye inen turist sadece Alanya'ya geliyor. Turizmci, acentalara GZP'ye daha çok charter uçuşu yaptırmak ve kapasiteyi zorlamak zorundadır. GZP'ye uçan ANEX gibi tur operatörlerini ödüllendirmek ve yenilerini de teşvik etmek için Alanya turizmcisi ortak akıl üretmelidir" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazeteciler FederasyonuAlanya Gazeteciler CemiyetiAGCTgfMehmet Ali Dim
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