Dev şirketten turizme sevindirici haber

TÜRKİYE talebinin son dakikaya sıkıştığı Avrupa pazarında erken rezervasyonun erken başlaması ve başta İspanya olmak üzere daha çok Batı Akdeniz destinasyonlarının bu dönemden karlı çıkmasının ardından yeni bir talep dalgasının daha geldiği ifade ediliyor. Pazarın ikinci büyük grubu Thomas Cook, 2017 yaz sezonuna ilişkin trendleri açıkladı. Thomas Cook’tan yapılan açıklamada, İspanya’nın Balear adalarının en çok talep gören destinasyon olduğu bildirildi. Konuyla ilgili ALTAV YÖnetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz'da bir açıklamada bulunarak açıklamanın yeni sezon için sevindirici olduğunu söyledi.



Thomas Cook’un şubat ayı ortaları itibariyle en çok talep gören destinasyonları sıralamasında Yunanistan ve bir diğer İspanyol tatil takım adaları Kanarya’nın ardından Antalya’nın dördüncü sırada yer aldığı, bu destinasyonları Bulgaristan ve İtalya’nın izlediği belirtildi.



İspanya ve Yunanistan’ın büyük talep gördüğü, ancak Türkiye talebinde de toparlanma olduğuna işaret eden Thomas Cook’un Merkez ve Doğu Avrupa’dan sorumlu tepe yöneticisi Stefanie Berk, Türkiye’deki bu olumlu gelişmenin sevindirici olduğunu kaydetti. Berk, “Türkiye talebinde artış görülüyor. Umarız bu trend tüm yıla yayılarak sürer” dedi.