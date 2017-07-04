Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
140.070
DOLAR
3.5588
STERLIN
4.5993
EURO
4.0380
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?

Çok sayıda turistik işletme kapatılıyor: Sebebi ise...

Marmaris'te hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettikleri tespit edilen 13 işletmeye 3 ile 10 gün arasında kapatma cezası verilirken, 25 işletmenin ise kapatılması için işlemlerin devam ettiği bildirildi

Çok sayıda turistik işletme kapatılıyor: Sebebi ise...

Marmaris'te hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettikleri tespit edilen 13 işletmeye 3 ile 10 gün arasında kapatma cezası verilirken, 25 işletmenin ise kapatılması için işlemlerin devam ettiği bildirildi

04 Temmuz 2017 Salı 18:32
Çok sayıda turistik işletme kapatılıyor: Sebebi ise...
banner404

MARMARİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarları değerlendirerek hanutçuluk yapan işletmelerde denetimlerini artırdı. Marmaris Kapalı Çarşı, turistik İçmeler ve Armutalan Mahallesi’nde haklarında ihbar bulunan 50 işletme bir hafta süreyle takibe alındı.

ARALARINDA KUAFÖR BİLE VAR

MOBESE ve kameralı sivil polis ekiplerinin kayıtlarından hanutçuluk yaptığı belirlenen 2 günübirlik gezi teknesi, 7 restoran, 3 butik ve 1 kuaför olmak üzere 13 işletmeye 3 ile 10 gün arasında kapatma cezası verildi. Turistlere rahatsızlık verdiği tespit edilen 25 işletmenin kapatılması için ise işlemlerin devam ettiği bildirildi.

RUHSATLARA İPTAL

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yabancı turistlerin rahatsız edilmemesi için önce uyarıda bulunduklarını, dinlemeyen işletmeleri ise MOBESE ve sivil polislerin kamera çekimleri ile takip ettiklerini belirtti.

Kaymakamlık kararı ile 15 günden başlayarak 90 güne kadar kapatma cezası uygulanan işletmelerin ruhsatlarının iptali için de belediye ile görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.07.2017 18:38
Anahtar Kelimeler:
HanutçulukYapıp TuristleriRahatsız Ettikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'daki turizmi değerlendirdiler
Alanya'daki turizmi değerlendirdiler
Rosati'den Türkiye'ye güzel haber
Rosati'den Türkiye'ye güzel haber
Alanya'yı karıştıran o şirket iflasını açıkladı
Alanya'yı karıştıran o şirket iflasını açıkladı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals