Çok sayıda turistik işletme kapatılıyor: Sebebi ise...

MARMARİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarları değerlendirerek hanutçuluk yapan işletmelerde denetimlerini artırdı. Marmaris Kapalı Çarşı, turistik İçmeler ve Armutalan Mahallesi’nde haklarında ihbar bulunan 50 işletme bir hafta süreyle takibe alındı.

ARALARINDA KUAFÖR BİLE VAR

MOBESE ve kameralı sivil polis ekiplerinin kayıtlarından hanutçuluk yaptığı belirlenen 2 günübirlik gezi teknesi, 7 restoran, 3 butik ve 1 kuaför olmak üzere 13 işletmeye 3 ile 10 gün arasında kapatma cezası verildi. Turistlere rahatsızlık verdiği tespit edilen 25 işletmenin kapatılması için ise işlemlerin devam ettiği bildirildi.

RUHSATLARA İPTAL

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yabancı turistlerin rahatsız edilmemesi için önce uyarıda bulunduklarını, dinlemeyen işletmeleri ise MOBESE ve sivil polislerin kamera çekimleri ile takip ettiklerini belirtti.

Kaymakamlık kararı ile 15 günden başlayarak 90 güne kadar kapatma cezası uygulanan işletmelerin ruhsatlarının iptali için de belediye ile görüşmelerin sürdüğü açıklandı.