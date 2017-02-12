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Çavuşoğlu turizmciye müjdeyi Antalya'da verdi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın ardından dünyanın her yerinden Türkiye'ye daha kolay gelinebilmesi için çabaladıklarını söyledi

Çavuşoğlu turizmciye müjdeyi Antalya'da verdi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın ardından dünyanın her yerinden Türkiye'ye daha kolay gelinebilmesi için çabaladıklarını söyledi

12 Şubat 2017 Pazar 21:40
Çavuşoğlu turizmciye müjdeyi Antalya'da verdi
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'dan daha kolay gelinebilmesi için pasaport yerine kimlikle giriş için çalıştıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye gelme oranına dikkat çekerek "Birçok ülkede turizmde gerileme yaşanırken, Ukrayna’da yüzde 45 artış gerçekleşti. Bu yıl içerisinde yüzde 50 artış daha bekliyoruz. En az 1,5 milyon Ukraynalı turist gelmesini bekliyoruz" dedi.
'ORTAK AKILLA SORUNU ÇÖZÜYORUZ'
Antalya’da Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde STK’larla yapılan yemekli toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, STK'larla birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Antalya'nın sorunlarını çözmek için STK'larla fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, bu sayede Antalya'nın birçok sorununun ortak akıl sayesinde çözüldüğüne işaret etti. Çavuşoğlu, "Antalya'mızda çok sayıda fahri konsoloslarımız var, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz yurt dışında Türkiye’nin tanıtımı için çok büyük çalışma içerisinde oluyorlar. Birçok önemli etkinlikleri Antalya'ya getiriyoruz" diye konuştu. 
'KİMLİKLE GELİŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Antalya'mıza seyahat engeli olanların sorunlarını kaldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket ettiklerini belirten Çavuşoğlu "Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa'dan daha kolay gelinebilmesi, vizelerin kolaylaştırılması, pasaport yerine kimlikle gelebilmeleri için çalışıyoruz. En son Ukrayna ile Türkiye arasında insanların pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimliklerle seyahat etmeleri, en çok Antalya'ya yaradı. Birçok ülkede turizmde gerileme yaşanırken, Ukrayna’da yüzde 45 artış gerçekleşti. Bu yıl içerisinde yüzde 50 artış daha bekliyoruz. En az 1,5 milyon Ukraynalı turist gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.02.2017 22:01
Anahtar Kelimeler:
UkraynalıBakan çavuşoğlu
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