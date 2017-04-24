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Çavuşoğlu'nun müjdesi Ruslara bayram ettirdi

Dün Alanya'da Rusların vizesiz kalma süresini 90 güne çıkaracaklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözleri Türkiye'de yaşayan Rusları sevince boğdu

Çavuşoğlu'nun müjdesi Ruslara bayram ettirdi

Dün Alanya'da Rusların vizesiz kalma süresini 90 güne çıkaracaklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözleri Türkiye'de yaşayan Rusları sevince boğdu

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:30
Çavuşoğlu'nun müjdesi Ruslara bayram ettirdi
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusların vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarılacağı ve 18 yaşını doldurmuş bazı gençlere de vatandaşlık verileceği yönündeki çalışmaların sürdüğü haberi, Türkiye’deki Ruslar tarafından sevinçle karşılandı. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, “Çok güzel bir açıklama oldu bizim için” dedi. Rus gençlere vatandaşlık verilmesi konusu da değerlendiren Balcı, alınan kararı iki ülke arasında iyi bir geleceğin işareti olarak gördü.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DÜN ALANYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Dün Alanya'da medya yöneticileri ve Rus gazeteciler ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, ‘Rusların Türkiye'deki vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarıyoruz’ ile ‘18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz’ açıklaması, Ruslar tarafından sevinçle karşılandı. Antalya’da yaşayan yerleşik Ruslar, tatilde Türkiye’ye gelen ailelerini daha çok görebileceği için büyük bir sevinç yaşarken, yine Antalya’da yıllardır eğitim gören Rus gençler de, alınan karardan dolayı memnun olduklarını ifade etti.
'BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR AÇIKLAMA OLDU'
Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı kararla ilgili, “Özellikle Türkiye’de çocukları olan aileler için önemli bir haber. Çok güzel bir açıklama oldu bizim için” değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşlık konusuna da değinen Balcı, alınan bu kararı, iki ülke arasında iyi bir geleceğin işareti olarak gördüğünü söyledi.
Balcı, “Özellikle Türkiye’de çocukları olan aileler için önemli bir haber. Çünkü Rusya’da okul tatilleri 3 ay oluyor. Ondan dolayı Ruslar tatil planlarını ona göre yapıyorlar. Buradaki yaşayan insanlar için de çok iyi oldu. Burada yaşayan yerleşik Ruslar aileleriyle daha çok görüşecekler. Çok güzel bir açıklama oldu bizim için. Tüm yaz boyunca çocuklar ve aileler bekliyoruz. Ama sonbahar zamanı emekli insanlar rahatlamak için geliyorlar, yumuşak sezon diyoruz biz. Onlar için de faydalı olacaktır” diye konuştu.
'İKİ ÜLKE ARASINDA DAHA GÜZEL GELECEK OLACAK'
Gençlere vatandaşlık verilmesinin son derece önemli bir adım olduğuna işaret eden Balcı, “Resmi bir şekilde böyle bir haber çıkması çok önemli bizim için. Gençlerimiz burada çok problem yaşıyorlar. Biliyorsunuz bazen tam Rus aileler geliyor ve bizim gençlerimizin babası Rus. Türk vatandaşlık almak çok zor oluyordu. 18 yaşından sonra daha çok zor oluyor. Bizim yetenekli gençlerimiz var, iki dil konuşabiliyorlar. Onlar burada kalmak istiyorlar. Bence bu gençler bizim için yeni yol, yeni nesil. Çünkü onlar artık iki ülkeyi de sevip daha güzel bir gelecek açacaklar” ifadelerini kullandı.
'AİLEMİZİ DAHA ÇOK GÖRME İMKANIMIZ OLACAK'
Türkiye’de yaşayan yerleşik Ruslardan Natalia Tunç, karar sonrası çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok iyi oldu çünkü annem geliyor, kız kardeşim geliyor. O yüzden daha fazla burada duracaklar, daha fazla beraber olacaklar. Her zaman ben Rusya’ya gidemiyorum, burada çocuklarımın okulu olacak. Onları daha çok burada görme imkanım olacak” dedi.
Rus turistlerden Maria Snapilnakova ise “Çok sevindik aslında. Artış da olacaktır. Geçen sene de buraya gelen aileler 60 gün kalıyorlardı. Özellikle anne ve babalar bundan çok fayda göreceklerdir” diye konuştu.
'KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM'
16 yıldır Türkiye’de yaşayan, Akdeniz Üniversitesi’nde de eğitim gören 19 yaşındaki Ladishav Kavkarav ise, uygulamanın kendisi için çok güzel bir gelişme olduğunu belirterek, “Uzun yıllardır alamıyordum, bazı evraklarım eksikti. Mutlu oldum. Ben hayatım boyunca burada okudum.Ondan dolayı bir yabancı gibi tekrar sınava girmek daha zor oluyor. Normal gelip bir Türk gibi sınava girmek benim için daha avantajlı. Üstelik burada çalışmak, sigorta ve emeklilik gibi şeyler de bana avantaj sağlayacak. 11 aylıkken ayrıldım Rusya’dan, kendimi Türk gibi hissediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluRus
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