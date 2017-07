Bild’den ilginç Türkiye tespiti

İKİ gazetede konuyla ilgili yer alan haberlerde, daha önce Türkiye’ye gidecek iki kişiden birinin son gelişmeler üzerine bu kararlarını değiştirdiği belirtiliyor. Bu arada Alman medyasında Türkiye aleyhinde olumsuz haberlerin arkası kesilmek bilmiyor. Dün piyasaya çıkan ‘Welt am Sonntag’ ve ‘Bild’ gazetelerinin manşetlerinde yine Türkiye vardı. Alman Bild gazetesi manşetinde her iki Alman’dan birinin artık Türkiye’de tatil yapmayacağını yazdı. Bild gazetesi, Alman halkın yüzde 76’sının Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı tutumunu sertleştirmesinden yana olduğunu yazdı. Haberde, tatil ülkesi olan Türkiye’nin artık bir çekiciliğinin kalmadığı, yapılan kamu anket sonucuna göre Alman halkının yüzde 49’unun Türkiye’de tatil yapılamayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Gazete Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmeier ile yapılan iki sayfalık röportajın manşetinde, “Türkiye’nin davranışı kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

‘6.800 ALMAN ŞİRKETİNİN DURUMU TEHLİKEDE’

‘Welt am Sonntag’ gazetesi ise “Seehofer Türkiye’ye Mali Yardımların Kesilmesini İstiyor” manşetini kullandı. Haber’de Bavyera Başbakanı (CSU) partisinden Horst Seehofer AB’in Türkiye’ye yapacağı mali yardımların kesilmesini desteklediğini yazdı. Ayrıca Türkiye’de 9,2 milyar Euro değerinde 140 bin istihdam sağlayan 6 bin 800 Alman şirketin durumunun tehlikede olduğu yazıldı. Türkiye ile Almanya arasında yüksek gerilim sürerken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Merkel hükümetinin Türkiye’ye yönelik sert tutumuna destek verdi. DW İngilizce’ye göre, kamu TV kanalı ZDF ile bir mülakat yapan Steinmeier, Türkiye’de “birçok kişinin baskı altında olduğunu” savunarak “Bunu tolere edemeyiz. Durması için anlamlı bir mesaj göndermek, aynı zamanda vatanımız için bir öz saygı meselesidir” sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı olmadan önce Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Ankara ile yakın ilişkilere dikkati çeken Steinmeier, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Almanya’daki Türklere hitaben yazdığı mektubunu olumlu karşıladığını ortaya koydu. Steimeier, “Ülkede yaşayan Türk kökenli 3 milyon kişinin (iki ülke) hükümetlerin birbirine karşı aldıkları gittikçe daha düşmanca tutum nedeniyle şaşırmalarını anlayabildiğini” de söyledi.