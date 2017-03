Baraner'den korkunç kehanet

YÖRÜK Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (YÖRSİAD) geleneksel yemekli toplantısının bu ayki konuğu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner oldu. Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Başkanı Fatih Uslu, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Ali Eroğlu, Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ve çok sayıda dernek üyesinin katıldığı toplantıda konuşan Baraner, 2017'nin enteresan bir yıl olacağını belirtti. Baraner, "Rusya'da bizi sevindiren artışlar yaşayacağız. Avrupa, özellikle Batı Avrupa çok sıkıntılı geçeceğe benziyor. Oradaki halklar siyasi söylemlerden dolayı Türkiye'ye biraz kırgın. Onlara tek tek yeniden ulaşmamız gerekiyor. Genel gidişata baktığınızda Mayıs'taki son dakika satışları çok önemli. Bu satışlar 2017 yılını belirleyecek, tayin edecek. 2017 Türk turizm tarihinin en zor yıllarından biri olacak. Çünkü hesap yapma, programlama imkanı neredeyse sıfır. Önümüzü göremiyoruz, çok ciddi bir siyasi kavganın, haklı veya haksız içine düştü Türk turizmi. Buradan önce çıkıp, temizlenip, arınıp, yeniden güzelleşip, dünya piyasalarına çıkmamız lazım" dedi.

'17 NİSAN'I BEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Turizmcinin de "Bu yıl böyle geçecektir" diyebileceği bir yıl olmadığını söyleyen Baraner, "Türkiye turizmi için çok dış etkenler, parametreler rol oynuyor. Önümüzü görebilmemiz için her şeyin sakin hale gelmesi lazım. Tabi ki bazı gelişmeler 16 Nisan'a çok bağlı. Türkiye'deki referandum çok önemli. Zira şu an biz istesek de istemesek de dünya pazarlarında çok siyasileştirilmiş bir ürün olarak kendini gösteriyor. Bunu aşmamız lazım. Bunu da 16 Nisan'dan önce aşmamız imkansız. 17 Nisan Türk turizmcileri için yeniden bir hareket günü, yeniden pazarlara dalış, pazarlarda gövde gösterme olarak kendini gösteriyor" diye konuştu.

'PAZARLAMA YÖNTEMİNİ GELİŞTİRMELİYİZ'

Nisan ayının ikinci haftasından Haziran başına kadar 6 haftalık dönemin kendileri için çok çok önemli olduğunu kaydeden Barener, şöyle konuştu: "Bütün buradaki dinamiklerin, turizmin başındaki insanların Antalya'yı terk edip o 6 haftalık süreçte güçlü oldukları veya müşteri bekledikleri pazarlarda bulunmalarını tavsiye ederim. O 6 hafta, özellikle Antalya turizmini tayin edecek diye düşünüyorum. Pazarlamayı da çeşitlendiriyoruz, yeniden keşfediyoruz. Pazarlamanın derinliklerini ve zenginliklerini benimsiyoruz, bu çok önemli. Pazarlama gücü ve kabiliyeti bence üründen çok daha önemli. Bunu Türk turizmcileri bu krizde öğreniyor. Ben bunu bir değer olarak görüyorum. 10 yıl sonra belki Türk turizmcileri dünya çapında en değişik, en can alıcı marketing sistemlerinin sahipleri olacak. Hem geliştirecekler hem de sahipleri olacaklar. Bu da beni tabi ileriye dönük olarak bugün etkisini hemen göstermese de ileriye dönük çok mutlu ve umutlu kılıyor."

'ORTODOĞU'DA HAREKETLİLİK YAŞANACAK'

Ortadoğu pazarına da değinen Hüseyin Baraner, "Özellikle Kuveyt, Dubai, Abu Dabi, Umman ve Bahreyn, Ürdün gibi ülkelerde Türkiye çok revaçta. Onların da star ülkesi olduk şu an. Ama Arap dostlarımız deniz ve kum turizmine Avrupalılar kadar aşık değil. Onların tercihleri daha çok sanat, kültür, alışveriş, yemek, insanların bol olduğu caddelerde gezmek. Bu da tabi bir anlamda Antalya'nın belki Avrupalılar tarafından kullanılmayan ürünlerini yeniden aktif hale getiriyor. Bu da olumlu bir şey" dedi.

'DÜNYA BİZDEN KOPYALAYACAK'

Türk yatırımcıların çok hızlı değişen bir enerjiyi içlerinde barındırdığını söyleyen Baraner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya pazarlarını çok iyi takip edebiliyoruz. Ürünleri buradan biz yaratmalıyız. Yani Antalya'dan çıkan ürünleri dünya kopyalasın. Dünyadan çıkan ürünleri kopyalamanın zamanı bitti. Şimdi tam tersi başlıyor. Biz yaratıyoruz, biz bulacağız bunları şüpheniz olmasın. Dünya bizden ithal edecek. Bunu başardığımız zaman çok değişik yerlere gelecek. Dünya pazarlarına baktığımız zaman Türkiye bunu başarabilecekler sırasında ilk üç sırada. İnsan gücü var, enerji var, hareket var, dünyanın ortasındayız, ulaşım kolaylaşıyor, iletişim hızlanıyor. Küresel mesajlaşmalar sayesinde bazı önyargılar da azalıyor. Bizi çok sinirlendiren bazı önyargılara 20 yıl sonra güleceğiz. Dünyada da 20 yıl sonra bambaşka bir toplum oluşacak. Bizim gibi insanlar yani 2. Dünya Savaşı sonrası nesiller azalacak. Akıllı telefonlarla büyümüş insanlar dünyayı temsil eder hale gelecek. Onların dünya görüşleri ve ihtiyaçları da çok farklı olacak. Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek kentlerin başında yine Antalya geliyor. Bu dünya görüşünü de 20 yıl sonra yansıtacak noktalardan biri Antalya."