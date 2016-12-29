Bakanlık o verileri açıkladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kasım ayı ve yılın 11 aylık dönemine ilişkin ziyaretçi verileri, Avrupa'da işin giderek kötüleştiğini gösteriyor. Türkiye, kasım ayında Avrupa-OECD ülkelerinin tamamında eksi yazarken, Almanya'daki düşüş yüzde 50'ye dayandı. İşte pazar pazar kasım ayına ve yılın 11 aylık dönemine ilişkin ziyaretçi verileri...

KASIMDA ALMANYA'DAKİ KAYIP YÜZDE 50'YE DAYANDI

Kasım ayında Avrupa-OECD ülkelerindeki ortalama ziyaretçi kaybı yüzde 41.45'e yükselirken, hemen hemen tüm pazarlarda yüksek çift haneli kayıplar dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük kaynak pazarı durumundaki Almanya'daki kayıp, kasım ayında yüzde 49.50'ye yükselirken; İngiltere'den yüzde 34.72, Fransa'dan yüzde 31, Avusturya'dan yüzde 39, Belçika'dan yüzde 30, Hollanda'dan yüzde 33, Finlandiya'dan ise yüzde 50 ziyaretçi kaybı yaşandı. Avrupa ülkelerindeki ziyaretçi kaybı yüzde 17 ile yüzde 55 arasında değişti. Avrupa-OECD ülkelerindeki kaybın rakamsal karşılığı ise 250 bin olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ KAYNAK PAZARLAR DİBE VURDU

Kasım ayında, ABD, Japonya, Güney Kore, Çin, Rusya ve Hindistan gibi pazarlardaki kayıplar da sürdü. Yaşanan kayıplar ülkelere göre, ABD yüzde -48.14, Japonya yüzde -60, Güney Kore yüzde -53.5, Hindistan yüzde -47, Çin yüzde -12.5 ve Rusya'da yüzde -35.78 olarak kayıtlara geçti.

ARTIŞ YAŞANAN PAZARLAR

Öte taraftan, İran, Suudi Arabistan, Ukrayna ve İsrail pazarlarındaki artışlar devam etti. Artış oranı İran'da yüzde 11 olurken, Suudi Arabistan'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 152 artış gösterdi. Ukrayna'da bir önceki yıla kıyasla yalnızca yüzde 0.40 artış kaydedilirken, İsrail'den gelenlerin sayısı yüzde 37.68 arttı. Katar, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayılarında da değişen oranlarda artışlar kaydedildi.

11 AYLIK VERİLER

Ocak-kasım arasındaki 11 aylık dönemde Avrupa-OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ortalama yüzde 35.07 oranında düşerken, düşüş oranı Almanya'da yüzde 30.38, İngiltere'de yüzde 32, Fransa'da yüzde 35.12, Hollanda'da yüzde 26.55, Finlandiya'da ise yüzde 42,95 olarak gerçekleşti. 11 aylık dönemde Avrupa-OECD ülkelerinden kaybedilen toplam ziyaretçi sayısı ise 5 milyon 403 bin oldu.

SADECE RUSYA'DAN 2.7 MİLYON TURİST KAYBI

Yılın 11 aylık diliminde ABD'den yaşanan ziyaretçi kaybı yüzde 43.10 olurken, Japonya'dan yüzde 58.39, Güney Kore'den yüzde 54.40, Çin'den yüzde 49, Hindistan'dan yüzde 40, Rusya'dan yüzde 77.31 ve İran'dan yüzde 2 ziyaretçi düşüşü gerçekleşti. 11 ayda sadece Rusya'dan yaşanan turist kaybı, 2 milyon 801 bine ulaştı.

Bu dönemde artış kaydedilen başlıca ülkeler ve artış oranları ise şu şekilde:

İsrail : Yüzde +32

Ukrayna : Yüzde +49.50

Suudi Arabistan : +17.86

Gürcistan : Yüzde 16

11 aylık dönemde Türkiye'nin kaybettiği toplam ziyaretçi sayısı ise 10 milyon 729 bin olarak açıklandı.