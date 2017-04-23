Bakan Çavuşoğlu Alanya'da açıkladı

FİLİKA Restoran'da Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden medya sahipleri ve yöneticilerinin katıldığı yemekli toplantıda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de yer aldılar. Toplantıda konuşan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz "Sayın bakanım hoşgeldiniz. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim" dedi.

'SİZLERİ ALANYA'DA GÖRMEKTEN MUTLUYUM'

Bakan Çavuşoğlu da,

"Bugün 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ve. TBMM'nin 97 kuruluş yıl dönümü. Bu bayram çocuklara armağan edildi. Birkaç gündür Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar Türkiye'ye geliyor. Bugün ayrıca Miraç Kandili. Dini ve milli bir bayramda önemli bir günde sizlerle beraberiz. Ayrıca Suriye gibi bölgemizde önemli gelişmeler yaşanan bir dönemde sizlerle sohbet edeceğiz. Sizlerle güzel şehrimi Alanya'da ağırlamaktan görmekten büyük mutluluk duydum. Ruslar Türkiyeye vizesiz şekilde gelebilir. Yaklaşık 10 güb önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Onların sorunlarını dinledik. Taleplerini aldık. Antalya'daki Rus topluluğu ile de bir araya geldik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiyede yaşayan ruslar ne istiyor. Burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor.Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız. Biz çifte vatandaşlığa izin veriyoruz. Alanya'da Antalya'da 5-6 gence çifte vatandaşlık vereceğiz.Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız akraba topluluklar soydaşlarımız var. Dış politikamızın en önemli unsurlarından birisi de onlarla yakından ilgilenmek ve sorunlarını çözmek. Dışişleri Bakanı olarak hangi ülkeye gitsem oradaki Türk vatandaşlarıyla beraber olmaya çalışıyorum.Bu toplantılarda Türk vatandaşların sorunlarını çözdük ve taleplerini karşıladık. Onlarla sadece seçim zamanı değil her zaman birlikte oluyorum." dedi.

'AVRUPA İÇİN ENTEGRASYON ASİMİLASYON DEMEK'

Çavuşoğlu, "Biz yurt dışında yaşayan vatandaslarımızın o ülkelerde entegre olmasını istiyoruz. Ancak Avrupa ülkeleri bundan rahatsız oluyor. Onlar için entegrasyon eşittir asimilasyon. Yurt dışında yaşayan vatandaslarla bir araya gelmemin birçok faydasını gördük. Yurt dışında yaşayan vatandaslarımızı nasıl görüyorsak, Türkiye'de yaşayan Ruslar ve diğer yabancıları da aynı görüyoruz. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz." dedi.

'BU SAATTEN SONRA ESAD'LA OLMAZ'

Suriye konusuna değinen Çavuşoğlu, "El Bab'ı DEAŞ'tan geri aldık. Rusya'nın Suriye problemi başladığından bu güne şu teklifte bulunduk. Gelin terör örgütleriyle beraber mücadele edelim dedik. El Babta bu işbirliğini gördük. Yer yer Rus hava kuvvetlerinin işbirliğini gördük. Özellikle koalisyonun desteğini kestiği bir dönemde Rusya bize destek verdi. YPG baskı yaptığı için koalisyon destek vermek istemedi. YPG ve PKK bir terör örgütü. Burada bir koridor oluşturmak istediler. Bu operasyon DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesini sağladı ve bu hayalleri son buldu. Obama yönetimi YPG'yi rakka operasyonunda kullanmak istedikleri için bizim rakkaya operasyonun yapmamızı istemediler. Biz bu konuda kararlı davrandık. El babta deaşla mücadele ederken rakkadan deaşlılar gidip geliyordu. deaşa karşı mücadelenin arttırılması lazım.suriyede esas çözüm siyasi çözüm.Rusya ile halepte başlayan siyasi işbirliğini geliştirdik. ateşkesi ülkenin diğer yerlerine de genişlettik. Biraz ihlaller olsa da önceye göre dah iyi durumdayız. Bu rusya ile türkiyenin başarısı. astana süreci de bizim başarımız. buraya abd nin gözlemci olarak katılması da önemli. iranı da özellikle sürece dahil ettik. bizdr bir strateji var. o problemin başına o kişi ui koymalısınız ki o sorun bitsin.Rusya ilr birçok konuda stratejik düşündüğümüz noktalar var. farklı düşündüğümüz noktalar da var. ben en başından beri gerçek siyasi çözüm için esadın gitmesi gerektiğine inanıyorum. rusya da türkiyenin sınır bütünlüğünü destekliyor. biz seküler bir suriye olmasını istiyoruz. gerçekçi olalım. bu saaten sonra bunun esad la olması mümkün değil. herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. hiç kimse dışlanmamalı. esad konusunda rusya ile aynı düşünmeyebiliriz. görüşlerimiz tam uyuşmuyor diye diğer konularda da işbirliğimizi durdurmadık. Biz müttefik olduğumuz birçok ülkeyle NATO içindeki birçok ülkeyle de farklı düşünüyoruz. Şu anda AB ülkeleriyle farklı olduğumuz konuların sayısı Rusya ile farklı olduğumuz pozisyonlardan çok fazla. bir sorun olduğu zaman onu parantez içine alacaksın, diğer konularda birlikte yürümeye devam edeceksin." dedi.

'BULGARİSTAN'DA IRKÇILIK ÇOK ARTTI'

Bulgaristan ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, "Bulgaristan bizim için önemli. Dış politikada felsefenizi değiştirebilirsiniz ama komşularınızı değiştiremezsiniz. Bulgaristan ile birçok sorunda birlikte mücadele ediyoruz. Bizim Bulgaristan ile geri kabul anlaşmamız yok ama bir jest yaparak bizden giden birçok kaçak göçmeni geri aldık. Fakat Bulgaristan'daki bazı gelişmeler bizi endişelendiriyor. Bulgaristan'da sık sık seçimler oluyor. Sık sık koalisyonların olduğu yerde maalesef istikrar olmuyor. Biz de esasen bu konuda anayasa değişikliğine gittik. Fakat Bulgaristan'da bizi rahatsız eden bir konu bu ülkede ırkçılığın çok artması. Irkçı partilerin kilit konumda olması bunların mecliste önerilerinin diğer partilerce de benimsenmesiyle onlar da popülist politikalara kapılıyor. Bulgaristan'da 1 milyon Türk var ama onların Türkçe kampanya yapması yasak. Bizde isteyenler Kürtçe ya da başka dillerde kampanya yapabilir. Türkiye'de yaşayan Türk kökenli Bulgarlar var. Bunlar oy vermek için sınırı geçemedi. Çünkü ırkçılar sınırdaki yolun diğerini kapattılar. Türkiye'de Bulgarlar oy kullanbiliyor. Bulgaristan'da seçim döneminde Türk partiler daha fazla oy almasın diye 300 sandık varsa bunu 20'ye düşürdüler. Böyle yöntemlere hiç ihtiyaç yok. Şu ırkçılığı yenmemiz lazım. Bu Avrupa'nın hastalığı. Sonra Türkiye ve Rusya'ya insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Biz Bulgaristan'ı çok seviyoruz. Bizim için çok önemli bir komşu. Bunların aşılacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

'YAPICI ÖNERİLERİMİZ OLUYOR'

Gagavuzlar konusundaki soruyu da cevaplayan Çavuşoğlu, "Gagavuzlar da Türk soydaşı. Ortodoks ama Türk. Gagavuzya'nın ekonomik olarak kalkınması, kültürünü, dilini yaşatması için her türlü desteği veriyoruz. Onların taleplerini karşılıyoruz. Gagavuz öğrencilere burs da veriyoruz. Gagavuzların talepleri tam olarak karşılanmadı. Biz Moldova yönetimine her zaman bu konuda yapıcı önerilerimiz oluyor." dedi.

'ÇİFTE STANDARTTA ÜSTLERİNE YOK'

'Avrupa ile ilgili en önemli tespitim çifte standart konusunda üstlerine yok' diyen Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size ders verirken demokrasi, hukukun üstünlüğüne inanıyorlar. Referandumda evet verenleri ülkelerinden atmaya çalışıyorlar. Sandıkta veriken oya bile saygıları yok. Avrupanın çifte standartını ve ikiyüzlülüğünü çok iyi biliyorum. bu bugünün teşhisi değil. Ben AKPM başkanı iken, 'Bemim dönemimde çifte standart olmayacak' dedim. ben görevden ayrılırken Güney Kıbrıs Rum Kesimi bile objektif olduğum için bana teşekkür etti. Biz Istanbul'daki Rum Ortodoks Kilise'sine her türlü desteği veriyoruz ama buhün atinada bir cami bile yok. oysa atinada çok sayıda müslüman var. Rodosta bir cmi yapılacaktı ama hala yunanistan yaptırmıyor. batı trakyad ve adalarda yaşayan çok sayıda türk yaşıyor ama bunlara türk bile dedirtmiyorlar. AB"nin çifte standartını anlatmaya kalksam burda başka bir konu konuşamayız."

'AVRUPA'NIN SÖZÜNÜ TUTMADIĞI KONULAR VAR'

terör bizleri yıldırmamalı.terör örgütleriyle teröristlerle ortk mücadele etmemiz lazım.AB ile biz vize serbestisi, geri kabul ve göç anlaşması imzaladık. yunan adalarınfan kaçıp giden insanların geri alınması için.vize serbestisi anlaşması bugüne kadar uygulanamadı. vize serbestisi olmadığı için biz geri kabul anlaşmasını da uygulamadık. Bulgaristan ile anlaşma olmamasına rağmen beraberiz. bir de yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. bi göç anlaşmasını imzalarken bu 3 anlaşma birlikte imzalanacak diye mutabakata vardık. biz göç anlaşmasını uyguluyoruz. AB aldığımız her göçmen karşısında bir suriyeliyi avrupaya yerleştirme konusunda sözünü tuttu ama sözünü tutmadığu konular var. yeni fasıllar açacaktı, açılmadı. burada (türkiye) kalan suriyeliler için 2016'nın sonuna kadar 3 milyar euro sözü vermişti. bunun sadece yüzde 25'ini gönderebildi. 850 bin okul çağında suriyeli var. şu anda sadece 350 bini okula gidiyor.geri kalan 500 bin ne olacak.zaten savaşta 1 milyona yakın insan öldü. para gönderiyorlar ama bir şartla.bu parayla yeni okul, sınıf yapamazsın diyorlar. çocukları okula göndermek için yeni sınıfa ihtiyaç var. böyle bir AB ile karşı karşıyayız.

(DEVAMI GELECEK)