Avrupalı turiste sigorta şoku

AVRUPA'DAKİ sigorta şirketlerinin Türkiye'yi "Tehlikeli ülkeler" kategorisine almaya başladığı belirtilirken, tatilcilerin seyahat sigortası yükünün altında ezilebileceği belirtildi. İlk olarak AIG adlı sigorta şirketinin Türkiye'yi 'C' kategorisine aldığını ifade etti. Kaynak, açıklamasında, "Sigorta şirketleri, ülkeleri 'A, B, C' şeklinde kategorilere ayırırlar. A kategorisi Avrupa ülkelerini, B kategorisi ise Avrupa dışında kalan, ancak güvenli olan ülkeleri kapsıyor. C kategorisi ise tehlikeli ülkeler için yapılan bir sınıflandırma. Türkiye'nin C grubuna alınmasıyla birlikte, paket turlarda ve seyahat sigortalarında alınan sigorta ücretleri 10 kat artış gösteriyor" dedi. Firmaların başka sigorta şirketleri ile temasa geçtikleri belirtilirken, bazı sigorta şirketlerinin hiçbir resmi açıklama yapmadan bu uygulamayı hayata geçirdiğini ifade etti. American International Group (AIG) dünyanın 130 ülkesinde hizmet veren 88 milyon müşteriye sahip bir sigorta şirketi. 2015 rakamlarına göre 58.3 milyar Dolar gelir elde eden şirketin operasyon gelirleri 3.28, net geliri ise 2.22 milyar Dolar. Varlıklarının toplam değeri 497 milyar Dolar olan AIG bünyesinde 60 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor.