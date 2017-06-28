Avrupa'dan turizmciyi sevindiren haber

Erkan UYSAL

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "Bayram döneminde iç pazarın yoğun talebi ve Rus pazarının süren talebi neticesinde ağırlıklı 4-5 yıldızlı oteller doldu. Ancak bölge ortalamasına baktığımızda Alanya’da apartlarla birlikte doluluk yüzde 100’e ulaşmadı. Bu durum 4-5 yıldızlı oteller için geçerli değil. Genel anlamda baktığımızda yüzde 75-80'lerde kalan bir ortalamamız var. Avrupa pazarında şu günlerde bayram öncesi döneme nazaran bir hareketlilik var. Önümüzdeki günlerde bu hareketliliğin daha da artacağını ümit ediyoruz. Son dakika satışlarında Almanya ve Hollanda'dan talepler arttı. Alanya'ya en çok Doğu Avrupa pazarından yoğun talep var" dedi.

'AVRUPA TÜRKİYE'YE YÖNELDİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Alanya şu sıralarda yoğun bir şekilde yerli turistle dolu ama cumartesi günü itibariyle bu doluluk düşüşe geçecek. Avrupa'da ise işler düzelmeye başladı. Rakip destinasyonlar dolunca, Avrupa'da Türkiye'ye yöneliş başladı. Bu artışta Avrupa'da okulların kapanması da etkili oldu. Dolayısıyla insanlar şu an tatile çıkıyor. Türkiye'ye turist sağlayan bazı ülkelerde geçmiş yıllara istinaden yakalayamadığımız istatistikler var ama şu an bir artış var. Artış olmasının nedeni diğer ülkelerin dolu olması ve bizim de çok uygun fiyat vermemiz. Avrupa'ya çok uygun fiyatlarla çıkıyoruz. Hırvatistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan doldu. Yakın destinasyon olarak tek ülke Türkiye kaldı. Fiyatlarımız çok uygun. Almanya'da da artışın oluşu sevindirici" dedi.

ALTAV: AVRUPA'DAN TALEP ARTTI

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "Geçen seneki RamAzan Bayramı'na göre bu bayram aynı kalabalık yoktu. Bu zaten tüm şehirde hissedildi fakat bu bayram da 4-5 yıldızlı oteller için dolu dolu geçti. Bayram süresince yeterli doluluğa ulaştık. İnsanlar bu sene tatile biraz daha dikkatli geldi. Ekonomik durumu iyi olanlar daha çok tercih etti. 4-5 yıldızlı otellerde ciddi doluluklar yaşandı. Hala da yaz tatilinin devam etmesi dolayısıyla yine iç pazardaki hareketlilik devam ediyor. Şu anda Alanya otellerinde kalan turistlerin yüzde 40'ı Türk misafirler. Alanya'ya Avrupalı rezervasyonları da artmaya başladı" diye konuştu.

'DOLULUĞUN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Konaklı Turistik Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, dolulukların bayram sonrasında da devam etmesini beklediklerini söyledi. Orkan, "Ramazan Bayramı gayet güzel geçti. Bütün tesislerimiz yüzde 95 oranında doluluk yakaladı. İç pazar misafirlerinin bunda katkısı oldukça fazla. Bu dolululuğun bayramdan sonra da devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

