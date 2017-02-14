'Avrupa'da toparlanmalıyız'

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz hafta Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile yaptığı ortak basın açıklamasında, 2017 yaz döneminde Ukrayna ve Türkiye arasında pasaport şartının kaldırılması, kimlikle girişin önünün açılması için çalıştıklarını söylemişti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Ukrayna, Alanya ve Antalya için çok önemli. Çok sayıda kişiyi burada misafir ediyoruz. Ama asıl dileğimiz, bu tür anlaşmaların daha çok ülke ile yapılması" dedi.

'İSKANDİNAV VE BALTIK BÖLGESİNDE ŞART'

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Dünya artık daha global bir hale geldi. Seyahat oranları ve seyahat ihtiyacı çok arttı. Bu tür anlaşmalar daha çok yaygın hale gelmeli. Şu an sadece Gürcistan'la bu anlaşmaya sahibiz, Ukrayna ikinci ülke olacak. Ayrıca Almanlara tek taraflı bu imkan sunulmuş durumda. Umuyoruz ki İskandinav bölgesi ve Baltık ülkelerine de bunu getirebiliriz. Çünkü pasaport fiyatları ülkeden ülkeye çok yüksek düzeye ulaşabiliyor. İnsanlara bu tür bir alternatif sunmamız bizi çekici kılacaktır.

'REKABET ETMEK ZORLAŞIYOR'

Türkiye, son dönemde yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle ciddi kayıp yaşadı. Bunları telafi etmek, Türkiye'yi daha cazip hale getirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Rekabet etmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu kendi içimizde de böyle. Sektörü daha kontrollü bir hale getirmek, sektördeki yasaları revize etmek gerekiyor. Yüksek sezonda bile artık neredeyse günü kurtarmaya çalışan tesisler oluştu. Avrupa pazarında hızlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. 11 milyon turist kaybettik. Bu düşünülmesi gereken bir konu."