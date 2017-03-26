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ATOR Alanya'yı önerdi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir yazıyla çocuklu Rus ailelere dönük destinasyon ve otel tavsiyelerini paylaştı

ATOR Alanya'yı önerdi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir yazıyla çocuklu Rus ailelere dönük destinasyon ve otel tavsiyelerini paylaştı

26 Mart 2017 Pazar 23:41
ATOR Alanya'yı önerdi
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YAZIDA, Türkiye’ye operasyon yapan tur operatörlerinin önerilerine de yer verildi. 1-6 yaş arası çocuk sahibi ailelerin tatil tercihlerini kolaylaştırmak için mini-rehber oluşturan ATOR, bu amaçla önde gelen tur operatörlerinin fikirlerini alarak bir liste oluşturdu. ATOR’un sitesinde belirtildiğine göre, oteller belirlenirken en önemli kriterlerden birisi otel bünyesinde su kaydırağı veya su parkının yer alması oldu. Otelin havalimanına yakınlığı, bünyesinde geniş aile odası bulundurması, Rusça animasyon ve aktivite, çocuk menüsü, bakıcı, eczane, doktor ve benzeri imkanlar da otellerde aranan diğer özelliklerden oldu.
ALANYA İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR
Tur operatörlerinin paylaştığı verilere göre, Rus ailelerin Türkiye’de en çok tercih ettiği destinasyonların başında Belek, Alanya, Side, Fethiye, Bodrum ve Kemer geliyor. Bu destinasyonlarda bulunan otellerin büyük kısmı hem çocuklara, hem de ailelere ‘mükemmel’ tatili sunacak pek çok imkanı bünyesinde barındırıyor.
'ALANYA'NIN FİYATLARI UYGUN' DENDİ
TUI Rusya yetkilileri, Alanya’nın uygun fiyatları ile çocuklu aileler için oldukça cazip olduğunu ifade etti. İncekum’u özellikle tavsiye eden TUI yetkilileri, durgun deniz ve kumlu sahillerin çocuklu ailelerin deniz keyfini rahatlıkla yaşamalarına imkan tanıyacağını düşünüyor. TUI yetkililerinin Alanya’daki otel tavsiyesi ise 5 yıldızlı Pegasos Planet oldu.  

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Anahtar Kelimeler:
ATORRusya Tur Operatörleri Birliği
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