Antalya'dan o sözlere büyük tepki

SABAH gazetesi tarafından Antalya'da yapılan 'Turizm Platformu 2017' toplantısının 'Türk turizmi V2.0: Tehditler ve Fırsatlar' başlıklı panelinde konuşan Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin'in açıklamaları turizmcilerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

EN BÜYÜK GERİ ZEKALILIK!

PROF. Dr. Alkin’in “Her şey dahil sistemi Türk turizminin en büyük geri zekalılığıdır. Bu sistem cahil Amerikalılar için icat edildi. Zamanında Amerikalılar Orta Amerika ve Meksika gibi ülkelerde otellerden çıkıp yemek yemeye gittiklerinde dayak yiyorlardı. Bunları dayaktan kurtarmak için oteller bu sistemi icat etti. Biz de bunu alıp Türkiye'ye getirdik'' şeklindeki açıklamasına Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz’dan tepki geldi. Yavuz, her şey dahil sisteminin Antalya’nın bir gerçeği olduğunun kesinlikle unutulmaması gerektiğini belirterek, “Bunu inkar etmek veya bunu yadırgamak apayrı bir konu. Bu sistem Cem Kınay ile başlayan Antalya’nın bulduğu bir sistem ve 200 bin olan turist sayısını da 10 milyona çıkarmıştır. Bu çok önemli rakamdır” dedi.

EKSİLERİ VE ARTILARI VAR

Her şey dahil sisteminin eksileri ve artıları olduğunu ve bunu sektördeki herkesin bildiğini hatırlatan Yavuz, “Bizler turizmciler olarak tabii ki bu sistemin eksilerini ve artılarını biliyoruz. Bu sistem öyle hemen vazgeçilecek bir sistem değil. Özellikle çocuklu ailelere hitap ettiği için misafirlerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Bu yüzden vazgeçmek de kolay olmuyor. Türkiye’yi yakalamak için daha bir sene öncesine kadar Yunanistan ve İspanya’nın Her şey dahili uygulamaya çalıştığı da unutulmamalı” diye konuştu.

'PEMBE GÜNLER' ÇALIŞMASI

Her şey dahilin kaldırılmasıyla Antalya’nın ve otellerin çok büyük bir cazibesinin kalmayacağına vurgu yapan Yavuz, şöyle konuştu: “Senin Serik’teki domatesine de, bölgede üretilen ekmeğine bile ilave katkı yapan bir sistem bu. Dezavantajı, turistin buna çok bağlı kalarak 14 gün boyunca otelden dışarı çıkmaması. Bölgeye katkı sağlamaması. Benim bununla ilgili Pembe Günler adlı bir çalışmam vardı. Turistin en azından 1-2 gün Her Şey Dahil sisteminin dışında otelde kalması sağlanabilir. Bence turist buna karşı gelmez. Bu konuda bir araştırma yapmıştık ve yüzde 95 oranında olumlu yanıt vermişti. Çünkü her şey dahili kaldırırsak Antalya’nın ve otellerin çok büyük bir cazibesi kalmayacaktır. Aynısı Adriyatik kıyısındaki ülkelerde, Yunanistan’da, Portekiz’de ve İtalya’da var. Bizim cazibemiz büyük ve kalabalık ailelere hizmet verebilme imkanımız.”

ABARTILMAMALI VE SINIRLANDIRILMALI

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, her şey dahil sisteminin ıslah edilmesi konusunda kendisinin de ısrarcı olduğunu vurguladı. Yavuz, şöyle konuştu: “Bu sistemin ıslah edilmesi konusunda bende ısrarcıyım. İlk çıktığı 25 yıl önceki formattan değiştirilerek uygulanmalıdır. Abartılmamalı ve sınırlandırılmalıdır. Turistin rahatsız olmayacağı ve itiraz etmeyeceği bir sınıra çekilmelidir.”