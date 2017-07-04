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'Antalya'da toparlanma başladı'

AKTOB Başkanı Yağcı, "Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, rekor olarak kabul edilen 2014 rakamlarına henüz ulaşmasa da yükseliş sürüyor" dedi

'Antalya'da toparlanma başladı'

AKTOB Başkanı Yağcı, "Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, rekor olarak kabul edilen 2014 rakamlarına henüz ulaşmasa da yükseliş sürüyor" dedi

04 Temmuz 2017 Salı 22:14
'Antalya'da toparlanma başladı'
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AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, gelen ziyaretçi açısından Haziran ayı itibariyle Antalya’nın 2016 yılı açığını kapatarak bazı pazarlar için rekor olarak kabul edilen 2014 rakamlarına henüz ulaşılmasa da 2016 açığının kapanmaya başladığını söyledi. Yağcı, Haziran ayında, Ukrayna, Beyaz Rusya, Romanya, Moldova, İran, İsrail, Litvanya, Kosova, Ürdün ve Irak'tan gelenlerin sayısının 2014 yılını geçtiğini söyledi.
'ALMANYA BÜYÜK ETKİ YARATTI'
"2017 yılındaki büyümenin ana unsuru Rusya pazarı olmuştur" diyen Erkan Yağcı, Avrupa pazarında, özellikle Almanya'daki düşüş büyüme rakamlarını olumsuz etkilediğini fakat Haziran ayı ile başlayan iyileşme sürecinin Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarında kendini güçlü hissettirdiğini söyledi.
'DÜŞÜŞÜ DURDURMAK ANA HEDEF OLMALI'
AKTOB Başkanı Yağcı, Haziran ayı ziyaretçi girişleri üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Almanya pazarındaki düşüşün de durağana geçmesi ve diğer Avrupa pazarlarındaki büyümeler olumlu etkide bulundu. Fakat tüm bu pozitif gelişmelerin yanında Benelüks ve İskandinav ülkelerindeki düşüş bu ay da devam ettiği için Antalya pazarının iyileşmesi 2014 ve 2015 yılına kıyasla istenilen seviyede değildir. Bu ülkelerdeki düşüşü durdurmak ana hedeflerimizden biri olmalıdır. Ayrıca, genel anlamda 2017 yılının Antalya turizmi için büyüme yılı olması gerekir.
'FİYAT ARTIŞINI SAĞLAMALIYIZ'
2016 yılı gibi zor ve sıkıntılı bir yıldan sonra Antalya’nın iyileşmesi ve geri dönüşü hızlı olmuştur. Bu da bize şunu gösteriyor ki; Antalya turizmi tüm paydaşları ile dayanıklı ve krizlerle mücadele etme kapasitesine sahip bir varış noktasıdır. Her ne kadar gelirlerimizdeki ve genel fiyatlarımızdaki erozyonu talep artışındaki gibi hızlı iyileştirmesek de, öncelikle hedefimiz talebin 2014 seviyelerine gelmesini sağlamak ve önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılı fiyatlarına ve gelirlerine ulaşmak olmalıdır. Her ne kadar gelirlerimizdeki ve genel fiyatlarımızdaki erozyonu talep artışındaki gibi hızlı iyileştirmesek de, öncelikle hedefimiz talebin 2014 seviyelerine gelmesini sağlamak ve önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılı fiyatlarına ve gelirlerine ulaşmak olmalıdır."

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Son Güncelleme: 04.07.2017 22:16
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