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Antalya’da sahillerde bayramın son gün yoğunluğu

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gönünde turizm kenti Antalya’da sahiller doldu taştı

Antalya’da sahillerde bayramın son gün yoğunluğu

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gönünde turizm kenti Antalya’da sahiller doldu taştı

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:42
Antalya’da sahillerde bayramın son gün yoğunluğu
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10 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde kurban kesim ve akraba ziyaretlerini gerçekleştirenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte tatilciler Akdeniz’in mavi sularında yüzdü. Kimi tatilciler güneşlenirken, kimileri de şemsiyeleri altında kahvaltılarını yaptı. Denizin tadını en çok çocuklar çıkarırken ebeveynler ise su sporları yaparak eğlendi.

İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen 20 yaşındaki Batuhan Kutlu, Antalya’yı çok sevdiğini belirterek, "İstanbul’da deniz kirli giremiyoruz. Tatilimiz iyi geçti. Denizde yüzmeyi çok seviyorum. Buraya geldiğimiz için de çok mutluyum" dedi.

Gurbetçi tatilcilerden Salih Şahin ise birçok ülke gezmesine rağmen en güzel yerin Türkiye olduğunu kaydetti.

Antalya’nın güneşini ve denizini çok sevdiğini dile getiren Şahin, zamanı oldukça ülkesine tatile geldiğini belirtti.

Tatilini Antalya’da geçiren ve Ankara’ya dönüşe geçeceğini ifade eden Engin Şeker ise, “10 gün boyunca güzel bir tatil geçirdik. Tatili bırakmak istemiyoruz ama akşam dönüşe geçmemiz gerekiyor” dedi.

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