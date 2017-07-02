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Antalya'da Rus turist rekoru

Antalya'da 2016'nın ilk 6 ayında 25 bin olan Rus turist sayısı, 2017'nin aynı döneminde 1.1 milyona yükseldi. Geçen yıl Haziran ayında 7 bin 618 Rus turistin geldiği kente, bu yılın Haziran'ında ise 584 bin Rus turist geldi

Antalya'da Rus turist rekoru

Antalya'da 2016'nın ilk 6 ayında 25 bin olan Rus turist sayısı, 2017'nin aynı döneminde 1.1 milyona yükseldi. Geçen yıl Haziran ayında 7 bin 618 Rus turistin geldiği kente, bu yılın Haziran'ında ise 584 bin Rus turist geldi

02 Temmuz 2017 Pazar 19:28
Antalya'da Rus turist rekoru
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TURİZMDE 2016 yılında tarihinin en kötü dönemini geçiren Antalya'nın 2017 yılı turizm rakamları 2015 yılına yaklaştı. Antalya Havalimanı verilerine göre, 30 Haziran tarihi itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 2.8 milyona ulaştı. Bu rakamın 1.1 milyonunu oluşturan Ruslar ilk sırada yer aldı. İlk 6 ayda Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı, 2015'in aynı dönemini de geride bıraktı.
YÜZDE 45 ARTIŞ VAR
Antalya Havalimanı'na 2016 yılında 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 1 milyon 871 bin turist geldi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 45.1 oranında artışla 2.8 milyon turist geldi. Sektörün asıl baz aldığı 2015 yılına göre ise aynı dönemde yüzde 12'lik düşüş yaşandı. Antalya bu rakamlarla turizmdeki en iyi yıllardan biri olarak kabul edilen 2015'in rakamlarına çok yaklaştı.
RUSLAR REKOR KIRIYOR
Rusya'nın uçağının düşürülmesinin ardından çıkan kriz sonrasında 2016'da uyguladığı yasaklar nedeniyle yok denecek kadar az sayıda Rus turistin geldiği kente, bu yıl turist akını yaşanıyor. Tur operatörlerinin charter seferleri için uçak bulmakta zorlandığı Rusya'dan 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Antalya'ya gelen turist sayısı 1.1 milyona ulaştı. 2016'da aynı dönemde sadece 25 bin turist, 2015'de ise 868 bin turist gelmişti. Rusya pazarı, yüzde 21'lik artışla 2015'i de geride bıraktı.
ALMAN PAZARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Antalya'nın en önemli iki pazarından Almanya'dan ise 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında 645 bin turist geldi. Alman pazarı 2016'ya göre yüzde 24, 2015'e göre ise yüzde 46 düşüş gösterdi. Hollanda'dan yüzde 40 düşüşle 58 bin turist geldi. İsveç'ten yüzde 56 düşüşle 22 bin 600, Norveç'ten yüzde 53 düşüşle 17 bin turist geldi. İran'dan ise geçen yıla göre yüzde 12 düşüş gözlendi. İran'dan bu yıl gelen turist sayısı 42 binde kaldı.
İSRAİL VE UKRAYNA FARKI
Bu yıl Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve İsrail'den gelen turist sayısında ciddi yükselişler kaydedildi. Ukrayna'dan geçen yıl 6 aylık dönemde 153 bin olan turist sayısı, bu yıl yüzde 52 artışla 234 bine yükseldi. İsrail'den geçen yıl 47 bin olan turist sayısı yüzde 56 artışla 75 bine çıktı. Kazakistan'dan gelen turist yüzde 100'ün üzerinde artışla 48 bine yükseldi. Polonya'dan yüzde 61 artışla 22 binden 37 bine yükseldi. KKTC'den yüzde 27 artışla 41 binden 52 bine çıktı. Belarus'dan yüzde 76 artışla 9 binden 16 bin 500'e yükseldi. Litvanya'dan yüzde 17 artışla 25 binden 30 bine çıktı.
HAZİRAN RAKAMLARI
Antalya'ya bu yıl Haziran ayında 1 milyon 200 binin üzerinde turist geldi. 2016 yılı Haziran ayına göre artış oranı yüzde 100'ün üzerine çıkarken, 2015'e göre yüzde 14 geriledi. Bu yılın Haziran ayında Rusya'dan gelen turist sayısı 2015 yılını da geride bırakarak 550 bine ulaştı. Geçen yıl Haziran'da 7 bin 618, 2015'in haziran ayında ise 470 bin Rus turist gelmişti.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 19:31
Anahtar Kelimeler:
Rus TuristRekorAntalyaRus Turist SayısıHaziran
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