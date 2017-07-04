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Antalya'da Rus patlaması

ATOR, Rusya'nın bu yaz sezonunda Antalya'daki ana turist akımını sağladığını, Haziran ayında Türkiye'deki iki turistten birinin Rus olduğunu açıkladı

Antalya'da Rus patlaması

ATOR, Rusya'nın bu yaz sezonunda Antalya'daki ana turist akımını sağladığını, Haziran ayında Türkiye'deki iki turistten birinin Rus olduğunu açıkladı

04 Temmuz 2017 Salı 22:16
Antalya'da Rus patlaması
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RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya yönetiminin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Antalya'nın Rus turist sayısında ani düşüşün yaşandığı 2016 yılı sonrasında aktif bir şekilde düzelmeye başladığına dikkati çekti. ATOR, 2016 yılının ilk yarısına göre, bu sezonda Antalya'daki turist sayısının yüzde 45 oranında arttığını, fakat hiçbir yasağın olmadığı 2015 yılının halen yüzde 12 gerisinde olduğunu belirtti. Ocak-Haziran sezonunda Antalya'ya gelen toplam 2.8 milyon yabancı turistin 1.1 milyonunu Rusların oluşturduğu ifade edildi.
 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 22:20
Anahtar Kelimeler:
AntalyaATORRusyaRus Patlaması
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