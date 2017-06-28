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Antalya Valiliği inşaat yasağını başlattı

Antalya Valiliği 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getiren genelgeyi ilgili birimlere gönderdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzalı genelgede turizm sezonu süresince nelere dikkat edilmesi gerektiği madde madde anlatıldı.

Antalya Valiliği inşaat yasağını başlattı

Antalya Valiliği 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getiren genelgeyi ilgili birimlere gönderdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzalı genelgede turizm sezonu süresince nelere dikkat edilmesi gerektiği madde madde anlatıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:16
Antalya Valiliği inşaat yasağını başlattı
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TURİZMİN sürdürülebilir niteliği kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması amacıyla ülke genelinde alınan tedbirlerin yansıması ile birlikte 15 Mayıs- 15 Ekim ayları arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyuran genelgede 4 ana madde yer alıyor. Genelgenin ilk maddesinde deniz, kum, güneş olarak tarif edilen ve kıyı turizmi potansiyeline sahip olan Antalya'da, turizm sezonu olarak tanımlanan Mayıs- Ekim aylarında aktif olarak uygulanmak üzere yıl genelinde ilçe ve mahallelerde konaklama tesisleri, plaj, yüzme havuzu, lokanta, eğlence yerleri yakınında, ayrıca tur araçlarının yoğun olarak geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde yürütülen inşatlarda gürültü çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için 'İnşaat Yasağı' uygulanmasına devam edilmesi olarak belirtildi. İkinci maddede ise inşaat yasağı kapsamında zorunlu durumlarda (mücbir sebepler, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler) bakanlığın bildirilmesi kaydıyla ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için valiliğe iletilmesi istendi. Sadece yaz döneminde inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilme imkanı bulunan kış turizmi merkezlerin de ise ayrıca düzenlemeler yapılıp özel güzergahlar belinlenmesi talimatı verildi. Hassasiyet göz önünde bulundurmak suretiyle turizmi olumsuz etkileyecek olan gürültü, çirkin örünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetlerinde valiliğin bilgilendirilmesi istendi.
Dördüncü maddede ise tüm çalışmaların ve önlemlerin hassasiyetle uygulanması sürekli kontrolünün yapılması talimatı verildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzalı genelge Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlıkları, İl Jandama Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile aralarında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin de(ALTİD) bulunduğu ilgili birlik ve derneklere de iletildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 01:18
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antalya valiliği inşaat yasağını başlattı
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