'Antalya plajları temiz ve güvenli'

TOPLAM 640 kilometrelik Antalya kıyılarında, çoğu mavi bayraklı olmak üzere birçok plaj bulunuyor. Side, Gazipaşa, Alanya, Lara, Kundu, Belek gibi ünlü sahiller kentin doğusunda, Kemer, Adrasan, Finike, Kaş, Demre sahilleri ise batısında yer alıyor. Bazı bölümleri taşlı ve derin, bazı kısımları kumlu ve sığ yapıya sahip, her biri ayrı güzellikteki sahiller, yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti kente çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her sahilin farklı özellikleri bulunduğunu, Lara'nın ince kumu, Konyaaltı'nın çakıl taşları ve temizliğiyle dikkati çektiğini söyledi. Kemer'de yüzerken deniz gözlüğü takmadan balıkların görülebildiğini anlatan Türel, Plaselis'te havuzda gibi yüzülebildiğini dile getirdi. Türel, "Adrasan, Patara, Kleoparta, Demre, Kaputaş, hepsi farklı güzelliklere sahip plajlar. Allah bu güzellikleri Antalya'ya bahşetmiş, biz de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

‘KONYAALTI KENTİN PIRLANTA GERDANLIĞI’

Şehir merkezindeki yaklaşık 6 kilometrelik Konyaaltı sahilinin kentin "pırlanta gerdanlığı" olduğunu ifade eden Türel, burasının, dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirtti. Adına şarkılar yazılan Brezilya'nın ünlü Copacabana plajının 4 kilometrelik olduğunu, sahil kısmında güvenlik riski nedeniyle yürünemeyeceğini anlatan Türel, şunları kaydetti:

"Hatta akşamları 'Kıyıda yürüyüş yapmayın, çünkü güvenliğinizi garanti altına alamayız' diye sizi uyarırlar. Ama Konyaaltı sahilimizde sıcaktan kaçıp deniz kenarına gelen vatandaşlarımız, 24 saat güvenli şekilde plajdan istifade eder. Konyaaltı plajının büyük bölümü ücretsiz. Her kesimin ihtiyacına cevap verebiliyor. Bu yıl plaja 8 mavi bayrak kazandırıldı. Mavi bayrak sadece temiz denizi ifade etmez. Denizin temiz olmasıyla birlikte güvenli ve düzenli olmasını da ifade eder. Konyaaltı Sahil Projesi inşaat ihalesine ağustosta çıkmayı planlıyoruz. Bürokratik süreçlerden sonra, sezonun bitmesinin ardından, ekim, kasım gibi inşaata başlayıp, 2018 yazına plajları yetiştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA DÜNYADA 12. SIRADA'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya sahillerinin özellikle geceleri ışıl ışıl bir güzelliğe kavuştuğunu vurguladı. Antalya'nın dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler arasında 12. sırada yer aldığına dikkati çeken Yağcı, "Deniz, kum, güneş, tarih ve doğanın uyum içinde bütünleştiği Antalya, dünyanın en temiz kıyılarına sahip. Tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenler için mükemmel bir destinasyon. Sahillerimiz en önemli değerlerimizden. Turizmciler olarak bunun farkındayız" diye konuştu.