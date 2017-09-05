Antalya'da uyanık işletmeci, 6 metrekarelik büfeyi dev tesis yaptı

TURİZM cenneti olarak anılan Antalya'nın Kaş ilçesinde önemli ölçüde kaçak yapı sorunu söz konusu. Kaçak yapılaşmanın en çok olduğu alanların başında ise, plaj alanları geliyor. Söz konusu yerlerden biri olan İnceboğaz Çınar Beach ile ilgili geçen 25 Ağustos günü dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Aralarında, ilçe emniyet müdürlüğü, zabıta, sahil güvenlik, orman ekipleri, maliye görevlilerinin de olduğu kalabalık grup işletmeye baskın yaptı. Yıkım için gelen ekipler, şikayete konu olan şezlong ve şemsiyelerin toplanmış olduğu tutanak altına alındı. Ekipler, yıkım işlemini ise yapamadı. İşletme yetkilileri, yıkıma karşı Antalya İdare Mahkemesi'nden aldıkları tedbir kararını gösterdi.

İHALE 6 METREKARELİK YER İÇİN

Edinilen bilgilere göre Kaş Belediyesi, İnceboğaz Plajı için 2014 yılı sonunda ihale yaptı. İhale, 6 metrekarelik büfe alanını kapsıyordu. İhalede en yüksek teklifi eski polis memuru Şevket Demirci verdi. İhaleyi kazanan taraf 5 yıl için söz konusu alanın işletmesini üstlendi. İşletmeci taraf ilk yıl için 50 bin 600 TL artı KDV ödeyeceğini taahhüt etti. Ancak, ihalede 6 metrekarelik büfe alanının işletmesi yer alsa da işletmeci yeni bir takım eklentiler yaptı. Plajın her iki tarafına konulan şezlonglarda ücret alınmaya başladı. Kaş Belediyesi, işletmecinin sonradan inşa ettiği yerler için yıkım kararı aldı. Ancak bu karara karşı işletmeci firma Antalya 3. İdare Mahkemesi, 'tedbir' kararı verdi. Kararın gerekçesini ise, 'yıkımdan sonra telafisi güç zararların önüne geçmek' oluşturdu.

Plaj alanında işletmeci tarafın haksız kazancı elde ettiği öne sürülürken, ya ihalenin iptali ya da şartların yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

"BEN BUNU KAÇAK OLARAK YAPTIM"

Anılan plajın işletmeciliğini üstelenen Şevket Demirci'nin damadı Alper Ünsal ise konu ile ilgili hürriyet.com.tr'ye özetle şunları kaydetti: "İhale yapılırken, belediyeye ödenecek yıllık kiranın bir tek 6 metrekarelik büfeden kazanılmayacağını herkes biliyordu. Bunu ihaleyi yapan belediye yetkilileri de biliyordu. Bir tek büfeden bu parayı kazanmam imkansız. Biz ek olarak bir platform yaptık. İnsanlar yemek yiyebiliyor. İstesek bir saat içinde yıkabileceğimiz bir yer. Normalde burayı belediyenin yapması gerekirdi. Ben bunu kaçak olarak yaptım. Kendim yaptım. Burası devletin yeri… Bir tek şikâyet gelsin kapatırım. Bu yıl için ödemem gereken kira miktarı 90 bin TL. Ancak daha ödemeyi yapamadım" dedi.

Ünsal, Kaş genelinde bulunan 50'ye yakın plajdan en az 47'sinde kaçak yapıların bulunduğunu, en iyi durumda olan birkaç tesisten birinin kendilerine ait olduğunu öne sürdü.