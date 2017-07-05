Antalya'da 3 Rus kaçak girdikleri otelde yakalandı

RUS uyruklu 42 yaşındaki Andrei Volgov, 37 yaşındaki Yulia Folimonova ve 41 yaşındaki Elena Kurbatckia, Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde bir arkadaşlarına ait apart otele tatile geldi. Yan taraftaki 4 yıldızlı herşey dahil oteldeki müşterilere verilen bilekliklerden temin eden 3 Rus, dün Sabah bu bilekliklerle ana kapısından girdikleri otelde yemek yiyip eğlendi. Durumu fark eden otel yetkilileri olayı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Durumu anlayan Rus tatilciler ise kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Ruslar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Rus turistler, yiyip içtiklerinin parasını ödeyince serbest bırakıldı.
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