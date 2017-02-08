ANEX Tour Almanya pazarına girdi

ALMANYA'DA 10 milyon Euro’luk yatırımla Anex Tour Germany markasını kuran Anex Tour, ülkede kendi hava yolu şirketi olan Azur Air ile operasyon yapacak. Rusya'nın en büyük oyuncularından olan Anex Tour, Almanya'da da önemli rakamlara ulaşmayı planlıyor.

‘YABANCI OPERATÖRLER RİSK ALMIYOR’

Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Avrupa'dan Türkiye'ye dönük rezervasyonlara başladıklarını söyledi. Türk operatörlerin Avrupa'da daha etkin olması gerektiğini belirten Koçkar, "Yabancı risk almıyor. Bizim kadar atak da değiller. Global bir marka olmamız için dünyanın her ülkesinde etkinliğimizin artması gerekiyor. Buradan hareketle Avrupa'da da tur operasyonlarını başlatıyoruz. Rusya'nın en büyük tur operatörleri arasındayız. Aynı etkinliği Avrupa'da da sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Koçkar, Almanya'da Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan (Girit), Bulgaristan, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti ve Küba'ya da yolcu taşıyacaklarını açıkladı.

'BU PAZARA GİRMEMEMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞTILAR'

Avrupa pazarına girmek için 3 yıldır çalıştıklarını belirten Koçkar, Türk kökenli oldukları için ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek, şunları anlattı: "1 haftada sonuçlanacak olan evrak başvurusu için 6 aydan önce yanıt alamadık. Bize en yüksek limitten sigorta bedeli çıkaran Almanya, teminat mektubunu da kabul etmedi. Normalde lisansı 3 ayda alabilecekken biz 1.5 yıl uğraştık. Bu pazara girmemiz için çok çalıştılar ancak vazgeçmedik."

‘AVRUPA’YA ALMANYA’DAN GİRİYORUZ’

Ocak ayında bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu, kriz sonrası Avrupa’ya yönelen Anex Tour’un bu pazardaki planları hakkında da bilgi vermişti. 2017 yılı itibarıyla Almanya’dan operasyonlara başlayacaklarını belirten Karasu, “Daha ilk yılımız ve henüz pazarı tanımıyoruz.” diyerek şunları söylemişti:

“Bu sebeple biraz temkinli ilerliyoruz. Bu yıl deneme yılımız. Pax anlamında da fiyat anlamında da radikal olmayacağız. Ancak yavaş yavaş orada da ciddi bir marka haline geleceğimize inanıyorum. Uzun vadede Anex markasını tüm Avrupa’da göreceksiniz.

‘RUSYA’DAN EKİP GÖTÜRMEK YERİNE PAZARI TANIYAN İNSANLARLA ÇALIŞACAĞIZ’

Bu pazarda sektörü iyi bilen insanlarla çalışmaya başladık ve bir takım transferler yaptık. Çünkü Avrupa’nın şartları Rusya’dan bambaşka. Rusya’nın ekiplerini Almanya’ya göndermektense, pazarı bilen ekiplerle çalışmayı tercih ettik. Doğrusunun da bu olduğuna inanıyoruz. Umarız hayırlı olur.”