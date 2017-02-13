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'Almanya'da tükendik'

Bir dönem Alanya turizminin bel kemiği pazarı olan Almanya'dan gelen tüm veriler kötü. Hem Türkiye, hem de Alanya rezervasyonları dibe vururken, Alanyalı turizmci "Acilen bu ülkede tanıtım atağı başlatılmalı" diyor

'Almanya'da tükendik'

Bir dönem Alanya turizminin bel kemiği pazarı olan Almanya'dan gelen tüm veriler kötü. Hem Türkiye, hem de Alanya rezervasyonları dibe vururken, Alanyalı turizmci "Acilen bu ülkede tanıtım atağı başlatılmalı" diyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 23:00
'Almanya'da tükendik'
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Yasin ARAZ

GEÇEN yıl yüzde 30'luk kayba rağmen Alman turistin en popüler ikinci destinasyonu olan Türkiye, bu ülkede hızla eriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da ön rezervasyon oranını yüzde 50'ye yakın arttıran Yunanistan, Türkiye'yi sollayarak İspanya'nın ardından Almanların en popüler ikinci destinasyonu oldu. İtalya, Hırvatistan ve Mısır'a dönük Alman talebi de çift haneli arttı, Türkiye'ye ise talep yok denecek kadar az. 
Gelen verilerin kaybın büyüyerek süreceğini göstermesi üzerine Alanyalı turizmciler "Alanya'nın Alman turistlere çok ihtiyacı var. Bu ülkede çok çalışmamız lazım" dediler. 
'BEDAVA OLSA YİNE GELMEZLER'
Türk-Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) Başkanı Fahri Yiğit "Alman pazarında en büyük sıkıntı yaratan faktör terör olayları. Çünkü onlar bu tür mevzularda hassas. Medyada da çok ciddi algı var. Hatta öyle bir sorun ki şu an terör endişesi, otelleri bedava versek yine gelmezler. Can güvenliği endişesi had safhada diyebiliriz. Umarız ki bu sorunlar biter, Türkiye eski güvenli ülke imajını yakalar. Eskiden de bu tür olaylar yaşanırdı ama bu kadar yaygın değildi. 2016'da İstanbul'da Almanların hedef alınması da bu pazarda kayıp yaşamamızda etkili oldu" dedi.
'KARALAMA KAMPANYASI VAR'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Almanya Türkiye ve Alanya turizmi için çok önemli bir yere sahip. Alanya için Rusya ile beraber hayati önem taşıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Ruslar gelmemişti, bunun üzerine Almanların da ciddi kayıp oluşturması herkesi zora soktu. Alman pazarındaki en büyük sıkıntı ise ne yazık ki tüm Avrupa'da hakim olan terör korkusu. 2016'da Türkiye ne yazık ki bir çok badire yaşadı. Bu olaylar Avrupa medyasında çok konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Türkiye'ye yönelik bir karalama kampanyası da var. Tüm bunlar yüzünden Alman pazarında eriyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'NİN İMAJI SARSILDI'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da şu ifadeleri kullandı: "Kayıtur, Sunmed, Sollymar daha ismini unuttuğum Alman pazarında faaliyet gösteren onlarca Türk tur operatörü ne yazık ki battı. Hepsi de batarken misafirlere bir süre mağduriyet yaşattı. Bunların hepsi de Türk pazarı için olumsuz şeyler. Birbirleriyle rekabete giriyorlar, daha ucuza fiyat çıkarıp müşteri alacağım diye böylece maliyetlerinin altına düşüyorlar ve belli bir zaman sonra iflas kaçınılmaz oluyor. Bir de bunlara ek olarak terör korkusu var. İnsanlarda oluşan bu algıyı yıkmak ne yazık ki kolay değil. Herkes can endişesi taşır. O yüzden Türkiye'ye bakış olumsuz. Ama her zaman söylediğimiz gibi çalışmamız gerek. Çalışmadan hiç bir şey olmuyor. Umuyoruz ki bunu da aşacağız."

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Son Güncelleme: 13.02.2017 23:29
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlmanyaTürkiyeAcilenAlanyalı Turizmci
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