Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88187
ALTIN
145.721
DOLAR
3.6701
STERLIN
4.5601
EURO
3.9123
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Şubat 2017 Alanya -...
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!

Almanya'da 'Duraklama' dönemi

Kasım ve aralık aylarında yüksek hacimli satışların keyfini çıkaran Alman seyahat acentaları, ocak ayının bitimiyle birlikte zayıf satış dönemine girdi. Alman iş ve turizm dergisi GfK'de yer alan habere göre, Alman vatandaşlarının erken rezervasyon indirimlerinden ve fırsatlardan yararlanabilmek için satışa yöneldiği dönem sürpriz bir şekilde sona erdi

Almanya'da 'Duraklama' dönemi

Kasım ve aralık aylarında yüksek hacimli satışların keyfini çıkaran Alman seyahat acentaları, ocak ayının bitimiyle birlikte zayıf satış dönemine girdi. Alman iş ve turizm dergisi GfK'de yer alan habere göre, Alman vatandaşlarının erken rezervasyon indirimlerinden ve fırsatlardan yararlanabilmek için satışa yöneldiği dönem sürpriz bir şekilde sona erdi

16 Şubat 2017 Perşembe 21:52
Almanya'da 'Duraklama' dönemi
banner404

GfK'NİN bin 500 seyahat acentası ile yaptığı araştırmaya göre, acentaların kış satışı gelirleri yüzde 1 oranında düşerken, yaz dönemine dönük erken rezervasyon satışları da geçen yılın aynı seviyesinde kaldı. Haberde, geçen yılın aynı döneminde erken rezervasyonlarda yüzde 12 düşüş olduğuna da dikkat çekildi.
KÜMÜLATİF SATIŞLARDA ARTIŞ VAR
Şu anda 2017 yaz sezonuna yönelik rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 ekside seyrettiği belirtilen GfK haberinde, 2016-2017 turizm dönemine ait toplam satışların ise sadece yüzde 1 artıda olduğu ifade edildi. GfK'nin Seyahat ve Lojistik Bölümü Başkanı Dörte Nordbeck "Geçen yıl yaşanan kapasite sorunundan dolayı pek çok Alman vatandaşının tatilini geçen yıldan da erken bir dönemde aldığına tanıklık ettik" dedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
DuraklamaAlmanyaAlman Seyahat Acentaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İç pazar büyüyecek'
'İç pazar büyüyecek'
Ruslar gözünü o ülkeye dikti! Alanya'yı yakından ilgilendiriyor
Ruslar gözünü o ülkeye dikti! Alanya'yı yakından ilgilendiriyor
'Alanya İran'da çok popüler'
'Alanya İran'da çok popüler'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals