Almanya'da 'Duraklama' dönemi

GfK'NİN bin 500 seyahat acentası ile yaptığı araştırmaya göre, acentaların kış satışı gelirleri yüzde 1 oranında düşerken, yaz dönemine dönük erken rezervasyon satışları da geçen yılın aynı seviyesinde kaldı. Haberde, geçen yılın aynı döneminde erken rezervasyonlarda yüzde 12 düşüş olduğuna da dikkat çekildi.

KÜMÜLATİF SATIŞLARDA ARTIŞ VAR

Şu anda 2017 yaz sezonuna yönelik rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 ekside seyrettiği belirtilen GfK haberinde, 2016-2017 turizm dönemine ait toplam satışların ise sadece yüzde 1 artıda olduğu ifade edildi. GfK'nin Seyahat ve Lojistik Bölümü Başkanı Dörte Nordbeck "Geçen yıl yaşanan kapasite sorunundan dolayı pek çok Alman vatandaşının tatilini geçen yıldan da erken bir dönemde aldığına tanıklık ettik" dedi.

