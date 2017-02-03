banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Almanların gündeminde değiliz

Almanya'da yapılan analizlerine göre 2017'de en popüler destinasyonlar Yunanistan, İspanya ve Bulgaristan olarak sıralandı. Türkiye'nin tercihler arasında olmaması dikkati çekti

Almanların gündeminde değiliz

Almanya'da yapılan analizlerine göre 2017'de en popüler destinasyonlar Yunanistan, İspanya ve Bulgaristan olarak sıralandı. Türkiye'nin tercihler arasında olmaması dikkati çekti

03 Şubat 2017 Cuma 21:02
Almanların gündeminde değiliz
banner404

GFK tarafından yapılan analize göre özellikle sahil ürünlerinde bu üç ülke öne çıkarken, Yunanistan'a olan ilginin yüzde 40'dan fazla artmakta olduğu vurgulandı. Almanların tatil yeri seçiminde, güvenlikle ilgili dikkatlerinin esas belirleyici olduğu belirtilirken, en iyi satışların son aylarda Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, İtalya ve Bulgaristan'da görüldüğü ortaya kondu. Listeye her yıl 5 milyona yakın Alman turisti ağırlayan Türkiye'nin girememesi ise soru işaretleri oluşturdu.
MISIR DEVREYE GİRDİ
Diğer yandan, Alman operatörlerin Türkiye'ye olan talebi canlandırmaya çalıştığı da vurgulanırken rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 15 dolayında geride olduğu belirtildi. İlk satışların, yeniden Alman pazarına açılan Mısır'a ise yoğun bir ilgiyi gösterdiğini belirten çalışmaya göre ekonomik tatil fiyatları sürükleyici faktör konumunda.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaPopüler DestinasyonlarYunanistanİspanyaBulgaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'3,5 milyon Rus turist bekliyoruz'
'3,5 milyon Rus turist bekliyoruz'
Alanya’yı Litvanyalıdan dinlediler
Alanya’yı Litvanyalıdan dinlediler
Rusya'da işler yolunda
Rusya'da işler yolunda

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals