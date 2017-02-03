Almanların gündeminde değiliz

GFK tarafından yapılan analize göre özellikle sahil ürünlerinde bu üç ülke öne çıkarken, Yunanistan'a olan ilginin yüzde 40'dan fazla artmakta olduğu vurgulandı. Almanların tatil yeri seçiminde, güvenlikle ilgili dikkatlerinin esas belirleyici olduğu belirtilirken, en iyi satışların son aylarda Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, İtalya ve Bulgaristan'da görüldüğü ortaya kondu. Listeye her yıl 5 milyona yakın Alman turisti ağırlayan Türkiye'nin girememesi ise soru işaretleri oluşturdu.

MISIR DEVREYE GİRDİ

Diğer yandan, Alman operatörlerin Türkiye'ye olan talebi canlandırmaya çalıştığı da vurgulanırken rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 15 dolayında geride olduğu belirtildi. İlk satışların, yeniden Alman pazarına açılan Mısır'a ise yoğun bir ilgiyi gösterdiğini belirten çalışmaya göre ekonomik tatil fiyatları sürükleyici faktör konumunda.