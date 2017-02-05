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Almanların 5 yıldız ilgisi arttı

Alman iş ve turizm dergisi fvw tarafından oluşturulan ve Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın en iyi otellerinin sıralandığı Hotelometer listesi açıklandı. Listeye Alanya'dan da 2 tesis girdi

Almanların 5 yıldız ilgisi arttı

Alman iş ve turizm dergisi fvw tarafından oluşturulan ve Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın en iyi otellerinin sıralandığı Hotelometer listesi açıklandı. Listeye Alanya'dan da 2 tesis girdi

05 Şubat 2017 Pazar 15:25
Almanların 5 yıldız ilgisi arttı
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ALMAN turistlerin 9-22 ocak tarihleri arasındaki tercihlerine göre belirlenen Türkiye listesine, 5 yıldızlı oteller damga vurdu. Alman tatilcilerin, yaz rezervasyonlarının en yoğun olduğu ocak ayında, fiyat avantajları sebebiyle Türkiye’deki tercihlerini 5 yıldızlı otellerden yana kullandıkları görüldü. Bu dönemde, 5 yıldızlı otellere dönük aramalar 3 puan artarak toplam aramalar içerisinde yüzde 38 oranına ulaştı. 4.5 yıldızlı otellere dönük arama oranları yüzde 35 olurken, 4 yıldızlı otellere dönük aramalar 1 puanlık küçük bir gerilemeyle yüzde 22’ye düştü. Alman turistlerin İspanya ve Yunanistan’daki tercihlerinin bu yönde olmadığını belirten uzmanlar, Türkiye’de lüks otellere dönük talep artışının ardında fiyat indirimlerinin ve cazip kampanyaların yattığı değerlendirmesini yaptı. Listede Alanya'dan ise 2 tesis yer aldı. Türkler'de hizmet veren ve geçtiğimiz dönemin ikincisi Eftalia Village ise beşinci sıraya geriledi. 4 yıldızlı Eftalia Village 538 TL kişi başı fiyat ile 5. sırada yer aldı. Okurcalar'da bulunan 5 yıldızlı Saphir Resort & Spa Hotel de 668 TL ile 10. sıradan kendisine yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİspanyaYunanistanHotelometer
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