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Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Almanya'nın önde gelen tur operatörleri, hükümetin seyahat duyurusunu güncellemesine rağmen Türkiye'nin Almanlar için hala önemli bir tatil destinasyonu olduğu görüşünü paylaştı

Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor

Almanya'nın önde gelen tur operatörleri, hükümetin seyahat duyurusunu güncellemesine rağmen Türkiye'nin Almanlar için hala önemli bir tatil destinasyonu olduğu görüşünü paylaştı

25 Temmuz 2017 Salı 15:51
Alman turist Türkiye'den vazgeçmiyor
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ALMANYA'NIN önde gelen tur operatörleri, Almanya Dışişleri  Bakanlığının Türkiye'ye ilişkin seyahat duyurusunu güncellemesinin ardından Türk  turizmiyle ilgili son durumu değerlendirdi.Ülkenin önde gelen firmalarından  FTİ Almanya'nın basın ofisinden  yapılan açıklamada,  Türkiye'deki rezervasyonların tüm yıl devam ettiği, bunun  özellikle kısa süreli rezervasyonlarda fark edildiği belirtildi.Açıklamada, halihazırda bir önceki yıla göre ciro ve turist  oranlarında çift haneli yüzdeyle bir artış gerçekleştiği ifade edildi.Bakanlığın kısa süre önce seyahat  duyurusunu güncellemesinin akabinde  müşterilere sunulan tekliflerin aynı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada,  "Seyahat duyurusunda değişiklik yapıldıktan sonra, önceki haftalara göre  rezervasyonlarda önemli ölçüde değişikliğe gidildiğini tespit etmedik. Türkiye’yi  bilen ve seven müşterilerimiz orada memnuniyetle tatilini geçiriyor." ifadesi  kullanıldı.Türkiye’nin kendileri için önemli olduğu vurgulanan açıklamada,  "Türkiye bizim için önemli destinasyon ve 2017 yaz dönemi için kapasitelerimizi  büyük oranda doldurduk.  Hatta eylül ve ekim ayları için de talep yoğun."  ifadesine yer verildi.Açıklamada, kış dönemi için yapılan rezervasyonlarda da bir önceki  yıla kıyasla artış sağlandığı ifade edilirken piyasanın nasıl gelişeceğini tahmin  edemedikleri ancak bu noktada Türkiye’nin yanında oldukları kaydedildi.

TÜRKİYE'YE SEYAHATLERDE ARTIŞ TRENDİ

Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati de, güvenlik durumuna  ilişkin değerlendirmede prensip olarak Almanya Dışişleri Bakanlığının  tavsiyelerine uyulduğunu belirterek, bakanlığın Türkiye’deki güvenlik durumuna  ilişkin  yeni bir  değerlendirme yapmadığını, bu nedenle seyahat paketlerinde  değişikliğe gidilmediğini aktardı.Göktaş-Rosati, konuyla ilgili çok az müşteriden soru aldıklarını  belirterek, müşterilerin çoğunun Türkiye’ye sürekli gittiğine ve ülkeyi  tanıdığına işaret etti."Şu an son dakika seyahatlerde geçen yıla oranla olumlu bir trend  görüyoruz." diyen Göktaş-Rosati, bunun son gelişmelerden sonra ne kadar devam  edebileceğini öngöremediklerini kaydetti.Göktaş-Rosati, Türkiye'nin otel hizmetleri, misafirperverliği,  plajları,  güzel koyları, kültürü ve yemekleriyle bir tatilde ihtiyaç duyurlan  her şeyi sunduğunu ifade etti.TUI şirketinden yapılan açıklamada da "Türkiye’de Alman turist  sayısının hala istenilen seviyede olmamasına rağmen, bir süredir kısa süreli  rezervasyon taleplerinde canlanma görüyoruz. Bu konuda henüz bir şey değişmedi."  ifadeleri kullanıldı.Çok sayıda tatilcinin, diğer destinasyonlara göre daha avantajlı  olması nedeniyle Türkiye'yi seçtiğine dikkat çekilen açıklamada ülkede otel  çeşidinin de yüksek olduğuna işaret edildi.

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Alman TuristTürkiyeAlmanya
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