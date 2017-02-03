Alanya’yı Litvanyalıdan dinlediler

LİTVANYA'NIN Başkenti Vilnius’da düzenlenen Adventure 2017 Turizm Fuarı’nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına Hüseyin Gümrükçüler görüşmelerde bulunurken, Türkiye ve Alanya turizmi konusuna hakim ve Alanya sevdalısı olan gazeteci Ausrine Semiene de tanıtım çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın nabzını tutan ve izlenimlerini aktaran Gümrükçüler, şunları kaydetti:

'GÜVENLİK KONUSUNDA ÇEKİNCE VAR'

"Türkiye ve Alanya hakkında kafalarında soru işareti olan Litvanyalılar standımızdan ayrılmadı. Kendilerine en güncel bilgileri ilettik. Özellikle güvenlik konusunda çekinceleri var. Bu anlamda Alanya tanıtım çalışmalarına birebir katılan Litvanyalı gazeteci Ausrine Semiene’nin varlığı önemliydi. Kendi vatandaşları olan bir gazeteciden özellikle Alanya bölgesinin tatil için güvenli bir yer olduğunu duymaları inanılırlığı daha da artırdı. Bu çalışma oldukça faydalıydı.

'ETKİNLİK TAKVİMİ ERKEN BİLDİRİLMELİ'

Edindiğim bilgilere göre bu ülkeden Türkiye’ye 2016 yılında 112 bin ziyaretçi giriş yapmış ve bu rakamın 65 bini Antalya’yı tercih etmiş. Daha önce ülkemize giriş yapmamış olan Litvanyalıların dışında ülkemiz insanını tanıyanlarda herhangi bir tedirginlik yok. Doğa sporlarını seven Litvanlar, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) aldığı hibe projeyle hazırlattığı yürüyüş, bisiklet ve motorlu taşıt yollarının işaretlendiği trekking haritasına büyük ilgi gösterdi. Alanya’nın doğal güzelliklerinin bulunduğu görseller ve kitapçıklar büyük ilgi gördü. Deniz kirliliği konusunda hassasiyetlerini dile getiren ziyaretçiler özellikle festival ve etkinlik takviminin daha erken duyurulması konusunda ricada bulundular.

'FUARDA SICAK SATIŞ HEDEFİ VAR'

Türkiye ve Alanya’ya çok hakim olan Kidy Tour Genel Müdürü Evaldas Malakauskas ile yaptığım görüşmede hedeflerinin 12 bin tatilciyi Türkiye’ye getirmek olduğu bilgisini aldım. Rezervasyonların iyi derecede seyrettiğini dile getirdi. Tez Tour’dan Mihriban Hanım geçen sene rakamı olan 20 bini hedeflediklerini, alınan ekstra indirimlerle sadece fuarda 3 bin rezervasyon rakamına yaklaşmak istediklerini söyledi.

'YÜZDE 25 REZERVASYON ŞİMDİDEN YAPILDI'

Novaturas operatörünün incoming’ini yapan Akay Tour’dan Ethem Okudur Bey, Alanya’nın çok sevilen ve en önemli pazarlarından biri olduğunu, bu yılki hedefleri olan rakamın yüzde 25’inin şimdiden satıldığını söyledi. Novaturas Ürün Genel Müdürü Audrone Keinyte de ilginin eskisi gibi devam ettiğini ve satışların iyi gittiğini vurguladı. Büyükelçimiz Aydan Yamancan da, “Alanya’nın ekstra tanıtıma ihtiyacı yok. Herkes biliyor ve seviyor. Alanya için her türlü yardıma hazırım” dedi. Kendisinden, önemli gazetecileri Alanya’ya getirtmek için talepte bulunduk. Ayrıca ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya’nın kardeş şehirleri olan Trakai ve Silute belediye başkanları ile ilişkileri güçlendirecek yapıcı görüşmelerde bulundu."