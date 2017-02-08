Alanya’yı İsrail’de tanıttılar

Erkan UYSAL

İSRAİL, Tel Aviv’deki IMTM Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara, Türkiye 7 yıl sonra ilk kez katıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası da (ALTSO), Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde fuarda stant açan kurumlardan biri oldu. Çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Alanya standını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ziyaret ederek, bilgi aldı. 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen fuara dünyanın dört bir yanından ülkelerden katılım olduğu açıklandı. Antalya Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da Alanya standını ziyaret ederek destek verdi.

ALANYA’YI SEVİYORLAR

Alanya standını ziyaret eden İsrail vatandaşları, Alanya’nın coğrafi yakınlığı ve fiyatlarının uygun olmasının büyük avantaj olduğunu belirterek, “Alanya’daki hizmet kaliteli. Hizmet, güler yüzlü personeller tarafından yapılıyor. Bu başka ülkelerde öyle değil. Yeniden gitmek istiyoruz. Antalya’ya direkt uçuşun olması bizim için çok önemli” dediler. İsrailli acenteler ise Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesiyle Türkiye ve Alanya’ya olan ilginin artacağını belirtiyor.

‘KRUVAZİYER TURİZMİ CANLANIR’

Fuarı değerlendiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise İsrail pazarının önemine değindi. İsrail’de ekonomik gelirlerin yüksekliğine dikkat çeken Başkan Şahin, “İsrail pazarı Alanya’mız için önemli. Bilindiği gibi 2016 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail’den gelen turist sayısı ise yüzde 30 artmıştı. Alanya olarak bizde bu artıştan payımızı almalıyız. O yüzden İsrail’de stant açtık, Alanya’mızı tanıyoruz” dedi. Son dönemde Türkiye-İsrail ilişkilerinin giderek normalleştiğine dikkat çeken Başkan Şahin, “Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz yıllarda İsrail’le yaşadığımız krizlerin ardından İsrail’den Alanya İskelesi’ne gelen gemi sayısında ciddi düşüş olmuştu. Ama normalleşen ilişkiler kruvaziyer turizmi için çok önemli. İsrail’de Alanya’mızı tanıtmamızın bir amacı da kruvaziyer turizmini canlandırmak. Bu anlamda da İsrail’den güzel haberler aldık” dedi. Alanya’dan İsrail’e giden fuar heyetinde ALTSO'yu temsilen Hüseyin Şenli katıldı. Heyette ayrıca, ALTSO üyesi işadamları Şükrü Müftüoğlu ve Cihan Tezgel de yer aldılar.