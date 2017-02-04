Alanyalı turizmciye umut ışığı oldu! Tatile düğüne indirim fırsatı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün startını verdiği "komşunu al gel" kampanyası kapsamında turizmciler, kolları sıvadı. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde çalışmalarına hız veren oteller, acenteler ve hava yolu şirketleri ortak bir çalışma grubu kurarak, gurbetçilere sunacakları cazip teklif ve avantajları belirlemeye başladı. Yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk'ün ülkelerinde düğünlerini, tatillerini yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde üç ayaklı kurulan çalışma grubu burada da ortak hareket edecek. Bir acente aracılığıyla Türkiye'de tatil yapmak isteyen gurbetçiye uçak ve otel indirimi bu acente vasıtasıyla yansıtılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM VERİLECEK

En az bir haftalık tatillerde otellerde yüzde 30-50 arası indirim geçerli olacak. Otelini kendisi ayarlayan gurbetçi de bir haftalık tatile ilişkin rezervasyon kaydını ibraz etmesi halinde hem uçak hem de otel indiriminden faydalanacak. Uçak indirim oranları ise önümüzdeki günlerde hava yolu şirketleri tarafından belirlenecek. Oteller ve hava yolu şirketleri ailesiyle birlikte komşularını da yanında getiren gurbetçilere ekstra indirim uygulayacak. Buna göre yüzde 30-50 arası indirime ekstra olarak yüzde 25 daha indirim uygulanması planlanıyor. Kampanyadan Türkiye'de faaliyette bulunan yaklaşık 50 bin yabancı sermayeli şirketin yurtdışında çalışan personelleri de aynı indirim oranlarından faydalanabilecek.

OTELLERDEN BALAYI HEDİYESİ

Kampanyaya oteller gibi düğün organizasyon şirketleri de katılacak. Düğününü Türkiye'de otel ya da düğün salonunda yapanlara düğün organizatörleri tarafından ücretsiz bir hafta balayı tatili ya da yüzde 30'lara varan indirim yapılacak.