Alanya'daki turizmi değerlendirdiler

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya'daki son durumu değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Sili, bayram süresince 4-5 yıldızlı tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti. Daha düşük yıldızlı tesislerin bu dolulukta olmadığının altını çizen Sili, "Ay bazında bölge ortalaması yüzde 75-80 arasında ilerliyor" dedi.

'TEMMUZ-AĞUSTOS YÜZDE

75-80 DOLULUKLA GEÇER'

Bu yıl Rusya pazarında erken rezervasyona olan talepte artış yaşansa da son dakika alışkanlığının devam ettiğini ifade eden Burhan Sili, Avrupa'daki eksilerin de devam ettiğine dikkat çekti. Sili, "Son dakikalarla toparlanacağına inanıyoruz. İç pazarın da erken rezervasyon alışkanlığı henüz yeterince gelişmedi. Şu anda doluluklar iyi gözükmese de temmuz ve ağustos ayları da yüzde 75-80 aralığında bir dolulukla geçecektir" şeklinde konuştu.

'FİYATLAR GEÇEN YILIN ALTINDA'

Sezon başından bu yana Avrupa’da yaşanan kayıplar, Rusya’da paksı arttırma çabaları ve iç pazara verilen indirimler nedeniyle fiyatların geçen yılın altında olduğunu ve kısa vadede eski seviyelere ulaşılamayacağını söyleyen Sili, şu noktaların altını çizdi:

'2017'DE ÇOK CÜZİ DE OLSA KAR EDERİZ'

2015’te Rusya’nın kendi ekonomik sorunlarından dolayı bu ülkeden gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 azalmış ve 2 milyon 800 bine düşmüştü. Şu anki gidişata baktığımızda Rusça konuşan ülkelerde 2015 rakamlarına ulaşırız gibi gözüküyor. Genel anlamda ise 2016’dan bir tık daha iyi bir sezon olur. Geçen sene sahil kesimi ve İstanbul zarar etti. 2017’de çok cüzi olsa da belirli bir kar hedefimiz var."

'1 BUÇUK YILIN ZİRVESİNDEYİZ'

Şu anda son 1 buçuk senenin en yüksek doluluğunu yaşadıklarını belirten Belconti Resort Hotel Genel Müdürü Hakan Toksöz ise, "Biz otelimizde çok fazla Türk ağırlamıyoruz, 200 kişiye yakın Türk misafirimiz var. Çok dolu bir dönem geçiyoruz, yaklaşamasak da 2015’in esintisini alıyoruz" dedi.

'2014 VE 2015'E YAKLAŞAMIYORUZ'

2015'te dünyanın altıncı büyük destinasyonu olan Türkiye'nin 2017'de 16. sıraya gerilediğini kaydeden Toksöz, "Bu çok dramatik bir düşüştü. Şimdi yavaş yavaş canlanıyoruz. İyi olacak gibi görünüyor. Biraz daha fazla online satışa yüklenmemiz lazım. Online konusunda kamu-özel sektör arasındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşması lazım. Diğer taraftan turizmin ülke politikası haline gelmesi gerekiyor. 2016’dan daha iyiyiz ancak 2014 ve 2015’e yaklaşamıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Toksöz, değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti:

'YAVAŞ YAVAŞ GELECEK AYLAR DA DOLUYOR'

Otelimiz şu anda yüzde 100 dolu, temmuz ayı da dolu gözüküyor. Zaten bundan sonrası son dakika satışlarına kaldı. Yavaş yavaş sonraki aylar da doluyor. Geri kalan ayları yüzde 90’ın üzerinde geçiririz.

'GELİRLER 2015'İN YÜZDE 30 ALTINDA'

Biz her pazardan misafir ağırlıyoruz, şu anda otelimizde 27 milletten misafir var. Doluluk olmasına rağmen 2015 gelirlerinin yüzde 30 altındayız. 2016’ya göre ise şu ana kadar yüzde 50 ilerideyiz. İstihdam çok azalmıştı, artmaya başladı.

'ÇALIŞANLAR SEKTÖRE KÜSTÜ'

En önemli konu ise çalışanların sektöre küsmesi. Şu anda kalifiye personel sıkıntısı resmen had safhada. Geçen sene itibarıyla bu işi yapanların yüzde 20’si sektörü bıraktı, başka işler yapıyor. İşin acı tarafı, bu işin okulunu bitirip turizmde çalışmayan çok sayıda arkadaşımızın olması. İnsanlar geleceğini düşünmeye mecbur. Para kazanmak zorlaştı, yatırımların geri dönüş süresi de uzadı. Yöneticiler de yatırımcılar da çalışanlar da zor durumda. Ama en zor durumda olanlar çalışanlar.

'RUSYA'DA UÇAK SIKINTISI VAR'

Bu sene 2015’e yaklaşamayacağız. Yılı 2016’nın yüzde 50 ilerisinde tamamlarız. Çünkü Rusya’da da uçak sorunu var, dolayısıyla henüz tam olarak toparlanamadık. Uçak arzı yeterli olmadığı için talep de sınırlı kalıyor. Ama her şeye rağmen bu işin üstesinden geleceğiz."