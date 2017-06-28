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Alanya’da plajlar yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı

Ramazan Bayramı'nda Antalya'da otellerde yer kalmadı. Vali Münir Karaloğlu, kendisini arayan dostlarına bile otellerde yer bulamadığını söyledi

Alanya’da plajlar yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı

Ramazan Bayramı'nda Antalya'da otellerde yer kalmadı. Vali Münir Karaloğlu, kendisini arayan dostlarına bile otellerde yer bulamadığını söyledi

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:09
Alanya’da plajlar yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı
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RAMAZAN Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara gibi kentler başta olmak üzere  Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler  Türkiye'nin turizm kenti  Antalya'ya akın etti. Antalya Havalimanı ve  Antalya Otogarı'nda ciddi hareketlilik yaşandı. Özel araçlarıyla da binlerce tatilci, kente geldi. 

KENT GİRİŞLERİNDE YOĞUN GÜVENLİK
Okulların kapandığı döneme denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle iç turizmde ciddi hareketliliğe yol açan bayram tatili döneminde birçok tatilci de 3.5 günlük resmi tatil dönemini, idari izinle birlikte 9 güne uzattı.  Antalya'nın  Burdur,  Isparta, Aksu ve  Kemer girişlerinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Gelen araçlar tek tek kontrolden geçirildi. Kent nüfusu da Ramazan Bayramı'nda neredeyse iki katına çıktı. 

OTELLERDE YER BULUNAMADI

Bayram döneminde Antalya'daki turistik tesis ve otellerin hem dış turizmin geçen seneye göre yüzde 60 daha üzerinde olması hem de bu bayramdaki iç turizm hareketliliği nedeniyle dolduğunu belirten Vali  Münir Karaloğlu, "Kendi dostlarımıza bile otellerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Gerçekten Lara, Kundu,  Belek,  Manavgat,  Alanya bütün bölgelerimizde bütün oteller dolu ve ciddi bir hareketlilik var. Hem havayoluyla hem karayolu trafiği bayram süresince yoğun" dedi.
ANTALYA'NIN BAYRAM NÜFUSU 4 MİLYON
Nüfusu 2.3 milyon olan Antalya'nın bayram dönemindeki nüfusunun ise 4 milyon civarında olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Hem iç hem dış turizm ve günübirlik gelip gidenlerle beraber çok yoğun bir bayram yaşadık. Bütün ilçelerinde yoğunluk oldu. Aslında bu bizi memnun ediyor. Geçen sene turizmde sıkıntı yaşayan bir vilayettik. Bu sene bu sıkıntıyı inşallah hep beraber yaşamayız. Hem iç hem dış turizmde ne kadar bol misafir alabiliyorsak şehir olarak o kadar mutlu oluruz" dedi.
OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK
Ramazan Bayramı döneminde okulların da kapanmasının iç pazarda canlılık başlattığını açıklayan  Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, zaten bu dönemin dış pazar açısından da en yüksek döneme denk geldiğini söyledi. Bayramda sadece Antalya değil tüm  Ege ve  Akdeniz kıyılarında doluluğun yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Ayık, "Avrupa,  Rusya,  Almanya ve bütün kaynak pazarlarımızda, okul tatilleriyle birlikte yaz dönemi tatilleri de başladı. Dolayısıyla tüm bu kaynaklardan oluşan yoğun ilgi doluluğu sağladı" diye konuştu.
İÇ PAZARDAN 1 MİLYONA YAKIN MİSAFİR
Otellerdeki doluluğun yüzde 35- 40 civarındaki kısmının iç pazara ait olduğunu dile getiren TÜROFED Başkanı Ayık,  Antalya bölgesinde iç pazardan sadece otellerde konaklayan misafir sayısını 200- 300 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi. Ayık,  Antalya'ya eş- dost- akraba ziyareti, günübirlikçiler ve diğer konaklamalarla beraber 1 milyon civarında ziyaretçi gelmesini düşündüklerini açıkladı. Dış turizmde haziran ayı itibariyle kente gelen turist sayısının da 1.5 milyonu aştığını dile getiren Ayık, "Şu anda Antalya'daki yabancı misafir sayısı da 500 bin civarında olabilir" dedi.
ANTALYA'NIN EN GÜZEL DÖNEMİ
Antalya'da şu an hava şartlarının da oldukça iyi ve tatil yapmak için en uygun zamanlardan biri olduğuna dikkat çeken Ayık, şunları söyledi: 
"Haziran ayı aslında Antalya'nın iklim açısından da en güzel aylarından biri. Nem oranı düşük, deniz suyu sıcaklığının yeterince yükseldiği bir dönem. İklim de akşamları özellikle dışarıda oturmak, vakit geçirmek için çok rahat. Dolayısıyla bu dönem,  Antalya'da tatil için en ideal dönemlerden biri." 

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alanya da plajlar yerli yabancı tatilcilerin akınına uğradı
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