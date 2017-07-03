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Alanya'yı karıştıran o şirket iflasını açıkladı

Alanya'ya otel ödemelerini yapmağı halde 200 turist gönderen Macar tur operatörü, bugün itibariyle resmen iflasını açıkladı

Alanya'yı karıştıran o şirket iflasını açıkladı

Alanya'ya otel ödemelerini yapmağı halde 200 turist gönderen Macar tur operatörü, bugün itibariyle resmen iflasını açıkladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:46
Alanya'yı karıştıran o şirket iflasını açıkladı
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ALANYA'DA dün hareketli saatler yaşanmasına sebep olan Macaristan merkezli tur operatörü Green Travel, bugün sabah itibariyle resmen iflasını açıkladı. Dün, Alanya'daki partnerine 1 milyon euroya yakın borcu olmasına ve 'Ödeme yapmadan yolcu gönderme' denilmesine rağmen Alanya'ya 200 turist gönderen firmanın yolcularına Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) sahip çıkarak, yoğun uğraşlarla misafirlerin mağduriyetini gidermişti. O şirket ise bugün iflasını açıkladı. Şirketin ağırlıklı olarak Side ve Alanya olmak üzere, Antalya genelinde 1.000 civarında müşterisi bulunduğu belirtildi.
WEB SİTELERİNDEN DUYURDULAR
Şirketin web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ''Green Holidays olarak, bundan sonra tur operatörlüğü faaliyetlerine devam edemeyeceğimizi ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğimizi üzülerek belirtiyoruz" denildi. Şirketin finansal güvenliğinin UNIQA Biztosító Zrt trafından sağlandığı belirtilen açıklamada, bundan sonraki süreçte her türlü ödeme ve tazminat için söz konusu şirketin yetkili olduğu duyuruldu. Şirketin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için resmi kurumlarla sigorta şirketinin birlikte çalışması gerektiği belirtilen açıklamada, şirketin operasyonlarını durdurmasından dolayı mağdur olan yolcuların da taleplerini direkt olarak sigorta şirketine bildirmeleri gerektiği ifade edildi.


ANTALYA'DA 1000 YOLCUSU VAR
Bölge turizmcilerinden edindiği bilgilere göre, Green Travel'ın, ağırlıklı olarak Alanya ve Side olmak üzere, Antalya bölgesinde 1.000 civarında müşterisi bulunuyor. Macaristan Konsolosluğu'nun da mağdur olan/olabilecek yolcular için devreye girdiği öğrenildi. Green Travel'ın ne kadar ileri tarihli rezervasyonunun bulunduğu ve bunun ne kadarının Türkiye'ye olduğu ise henüz bilinmiyor.
'GEREKLİ ARAŞTIRMALARIMIZI YAPIYORUZ'
Konuyla ilgili konuşan ALTİD Başkanı Burhan Sili ise, "Biz de iflas haberini yeni öğrendik. Araştırma yapıyoruz. Şu an burada bulunan ve otel ödemesi yapılmayan müşterilerden ücretler tahsil edilmeye çalışılacak. Müşteriler de daha sonra sigorta şirketinden bu bedelleri geri alacaklar. Böyle bir durumun yaşanmasını istemezdik. Tatsız bir olay. Ancak ne yazık ki elden gelen de bir şey yok. Misafirlerimiz planlandığı gibi tatillerini geçirecekler" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 14:57
Anahtar Kelimeler:
Green TravelGREEN TRAVELSAlanya
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