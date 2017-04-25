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Alanya Rusya'dan talep patlaması yaşıyor

Pobeda'nın ardından bugün Coral Travel da Rusya'nın başkenti Moskova'dan GZP'ye saat 17.00'de direkt uçuşla tam dolu gelecek, cuma günü Anex de ilk uçuşunu yapacak. ALTAV'dan "Alanya, Rusya'da yeniden talep patlaması yaşıyor" müjdesi de geldi

Alanya Rusya'dan talep patlaması yaşıyor

Pobeda'nın ardından bugün Coral Travel da Rusya'nın başkenti Moskova'dan GZP'ye saat 17.00'de direkt uçuşla tam dolu gelecek, cuma günü Anex de ilk uçuşunu yapacak. ALTAV'dan "Alanya, Rusya'da yeniden talep patlaması yaşıyor" müjdesi de geldi

25 Nisan 2017 Salı 23:28
Alanya Rusya'dan talep patlaması yaşıyor
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Yasin ARAZ

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı (GZP), Pobeda'nın ardından Coral Travel ile Rusya'dan ikinci kez direkt uçuşla misafirlerini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kendi havayolu firması Royal Flight'a ait Boeing 737-800 tipi uçakla 189 yolcuyu bugün Moskova'dan Alanya'ya getirecek olan Coral Travel, haftanın her günü karşılıklı seferler gerçekleştirecek. Bugün saat 17.00'de gerçekleşecek ilk uçuş için, tıpkı Pobeda'da olduğu gibi karşılama töreni yapılacak, uçağa su takı töreni yapılacak. Çeşitli ikramlarla karşılanacak yolcular arasında ise daha önce Coral Travel'ın Alanya Bölge Müdürlüğü görevini yapan ve şimdi Coral Travel'ın bir diğer alt firması Odeon Tour Yer Hizmetleri Türkiye Genel Müdürü Ozan Somaklar da yer alacak. Gelecek ay itibariyle haftanın 3 günü Rusya'nın St. Petersburg eyaletinden de uçuşlar yapmayı planlayan Coral Travel, yeterli talebi görmesi durumunda uçuş sayısını daha da arttıracak.
'ULAŞIM SORUNU TARİHE KARIŞTI'
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, şöyle konuştu: "Şimdiki seferlerle gelenler zaten Alanya'ya gelen insanlardı. Ama Alanya'ya gelmek isteyip de, uzun yolculuk yapmak istemeyen misafirler vardı. Yani Alanya'nın en büyük sorunu ulaşımdı. GZP'nin açılmasıyla artık bu sorun geride kaldı. GZP'nin Alanya'ya yarım saat mesafede olması, direkt uçuşların eklenmesi talebi inanılmaz derecede arttırdı. Şu anda özellikle Rusya'da talep patlaması olduğunu söyleyebiliriz. Bir terslik olmazsa, Alanya olarak Rus turist rekoru kırabiliriz.
'ALANYA'DAKİ POTANSİYELİ GÖRÜYORLAR'
Pobeda ile başlayan, Coral Travel ve Anex Tour'un inmesiyle devam edecek olan bu süreç bizi daha iyi günlere ulaştıracak. Bu firmaların Alanya'ya gelmesi, ciddi bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Rusya'dan bir iki sefer değil, haftanın her günü sefer alıyoruz. Alanya'da Ruslarla çalışmayan oteller bile Ruslara dönmeye başladı. Buraya gelen misafirler de bu imkanları gördükçe talep daha da artacaktır."
Öte yandan, önümüzdeki cuma günü yine Rusya'dan ilk seferini gerçekleştirecek olan Anex Tour da haftanın 6 günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
POBEDACoral TravelRusyaMoskova
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