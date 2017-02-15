'Alanya İran'da çok popüler'

İRAN’IN başkenti Tahran’da düzenlenen turizm fuarı sona erdi. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkilisi Süha Özçakıl temsil etti. Özçakıl, 2015’de 1 milyon 700 bin, 2016’da 1 milyon 665 bin misafir ağırladığımız bu pazarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

‘TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORLAR’

Genel olarak Türkiye’ye ilgi çok ama uçuş izin prosedürlerinden dolayı hem tüketici hem de satıcı beklemede. Alanya’nın bilinirliğinin son 3 yılda arttığını, özellikle emlak satışlarının ve Nevruz Bayramı organizasyonlarının buna destek olduğunu söylediler. Fakat geçen seneye göre Nevruz Bayramı operasyonunun daha düşük olması bekleniyor. Türkiye’nin alternatifinin olmadığı ve bu kadar yakın iki kültürün birbirinden vazgeçmeyeceği konuşuluyor. İran halkı Türkleri çok seviyor ve ülkemizdeki gibi çok misafirperverler.

‘TÜRKİYE’YE GELMEYEN PİŞMAN’

Operatörler, diğer destinasyon satışlarının da düşük olmasını tüketicinin Türkiye satışlarını beklemesine bağlıyor. Geçen sene Türkiye’ye gelemedikleri için diğer ülkelere tatile giden İranlılar hiçbir ülkenin Türkiye alternatifi olmadığından bahsediyor. İranlı turist alternatif tesisleri çok seçmiyor ve şehir merkezi otellerinden resort’lara doğru ilgi yöneliyor. Çok miktarda turistin Antalya’yı tercih ettiğini ve Antalya’ya gelen yolcuların Alanya alternatifini kullandıkları belirtildi. Eğer Gazipaşa Alanya Havalimanı’na 12 ay tarifeli direkt sefer konulabilirse, bu potansiyel tüm yıla yayılır diye düşünüyorum.

‘UÇUŞ İZNİ BEKLETİLİYOR’

Amitis Genel Müdürü Ali Shafibeik, Nevruz için Gazipaşa Alanya Havalimanı’na iki uçak planladıklarını ve tüm yaz Gazipaşa operasyonu için bir uçak talep ettiklerini ama hala uçuş izni alamadıklarını söyledi. Shafibeik ayrıca, genel olarak Nevruz Bayramı’nın düşük olmasını beklediklerini, Türkiye’ye karşı algının ve talebin aşırı yükseldiğini ve büyük önem taşıyan uçak izinleri konusunun sezonun gidişatını belirleyeceğini söyledi.