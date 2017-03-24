Alanya gözden düştü

TRİPADVİSOR'UN açıkladığı listeye göre, 25 destinasyonun bulunduğu dünya listesine Türkiye'den sadece İstanbul girerken, Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesine ise İstanbul'la birlikte Göreme de girdi. Alanya liste dışı kalırken, Manavgat'ın listede yer alması şaşkınlık yarattı.

İŞTE O LİSTE

İşte dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi destinasyonlarından ilk 3'te yer alan bölgeler: Dünya listesi, Bali-Endonezya, Londra-İngiltere, Paris-Fransa, İstanbul dünya listesinde 11'inci sırada yer aldı. Avrupa listesi, Londra-İngiltere, Paris-Fransa, Roma-İtalya, İstanbul Avrupa listesinde 7., Göreme ise 24. sırada yer aldı. Türkiye'de ilk 10 ise şöyle sıralandı: İstanbul, Göreme, İçmeler, Ürgüp, Dalyan, Kalkan, Kuşadası, Ölüdeniz, Kemer, Manavgat.