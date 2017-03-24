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Alanya gözden düştü

Dünyanın en büyük seyahat yorum sitesi TripAdvisor, kullanıcıların oylarıyla belirlediği "Dünyanın en iyi destinasyonları" listesini açıkladı

Alanya gözden düştü

Dünyanın en büyük seyahat yorum sitesi TripAdvisor, kullanıcıların oylarıyla belirlediği "Dünyanın en iyi destinasyonları" listesini açıkladı

24 Mart 2017 Cuma 21:57
Alanya gözden düştü
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TRİPADVİSOR'UN açıkladığı listeye göre, 25 destinasyonun bulunduğu dünya listesine Türkiye'den sadece İstanbul girerken, Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesine ise İstanbul'la birlikte Göreme de girdi. Alanya liste dışı kalırken, Manavgat'ın listede yer alması şaşkınlık yarattı.
İŞTE O LİSTE
İşte dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi destinasyonlarından ilk 3'te yer alan bölgeler: Dünya listesi, Bali-Endonezya, Londra-İngiltere, Paris-Fransa, İstanbul dünya listesinde 11'inci sırada yer aldı. Avrupa listesi, Londra-İngiltere, Paris-Fransa, Roma-İtalya, İstanbul Avrupa listesinde 7., Göreme ise 24. sırada yer aldı. Türkiye'de ilk 10 ise şöyle sıralandı: İstanbul, Göreme, İçmeler, Ürgüp, Dalyan, Kalkan, Kuşadası, Ölüdeniz, Kemer, Manavgat.

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Son Güncelleme: 25.03.2017 00:39
Anahtar Kelimeler:
SeyahatDestinasyonlarıTripAdvisorAlanya
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