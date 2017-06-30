Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.559
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5876
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanya'dan 6 otel Alman listesinde

3 kategoride Alman turistlerin en çok aradığı Türk otelleri arasında Alanya'dan da 6 otel yer aldı

Alanya'dan 6 otel Alman listesinde

3 kategoride Alman turistlerin en çok aradığı Türk otelleri arasında Alanya'dan da 6 otel yer aldı

30 Haziran 2017 Cuma 23:42
Alanya'dan 6 otel Alman listesinde
banner404

ALMAN seyahat acenteleri ve online rezervasyon motorları tarafından kullanılan Traveltainment rezervasyon sistemindeki aramalar esas alınarak oluşturulan Hotelometer listesi açıklandı. 12-24 Temmuz tarihleri üzerinde Traveltainment üzerinden yapılan aramalara göre, Türkiye listesinin ilk sırasında Side Stra Hotel bulunuyor. Bir önceki listede ilk sırada yer alan Delphin Imperial yeni listede ilk 10'un dışında kalırken, Çolaklı'da bulunan Victory Resort ikinci sıradaki yerini korudu. Geçen haftaki listenin 4'üncü sırasında yer alan Adalya ArtSide bu hafta 6'ncı sıraya gerilerken, 9'uncu sırada bulunan Prime Sol Hane ise bir basamak gerileyerek 10'uncu sıraya yerleşti. Delphin Diva ise 6'ncı sıradan 7'nci sıraya geriledi. Listedeki en büyük sürprizi ise, bir önceki listede yer almayan Side Stra Hotel yaptı. Gündoğdu'da bulunan Side Star Hotel Bu haftaki genel listenin ilk sırasına yükseldi.

GENEL SIRALAMA

Sıra          Otel           Şehir
1        Side Star          Gündoğdu
2        Victory Resort    Çolaklı
3           Side Corolla      Kumköy
4           Crystal Palace    Çolaklı
5           Paloma Oceana     Kumköy
6           Adalya Artside    Evrenseki
7           Delphin Diva      Lara
8           Royal Seginus     Lara
9           Grand Seker          Çolaklı
10          PrimaSol Hane     Side

EN İYİ ÇİFT OTELLERİ
Sıra        Otel          Şehir
1          Yalihan Una          Avsallar
2          Commodore Elite    Evrenseki
3          Delphin Imperial   Lara
4          Side Corolla          Kumköy
5          Adalya Ocean          Evrenseki
6.         Oleander Hotel     Kumköy
7          Alba Royal          Çolaklı
8          Delphin Diva          Lara
9          Sidekum          Kumköy
10         Febeach          Kumköy

EN İYİ AİLE OTELLERİ
Sıra        Otel          Şehir
1           Side Star          Gündogdu
2.          Victory Resort    Çolaklı
3           Adalya Artside    Evrenseki
4           Paloma Oceana     Kumköy
5           Crystal Palace    Çolaklı
6           Delphin Diva      Lara
7           Royal Seginus     Lara
8           Side Corolla      Kumköy
9           PrimaSol Hane     Kumköy
10          Delphin BE Grand  Lara 

EN İYİ SINGLE OTELLER
Sıra        Otel         Şehir
1        Aska Just In         Avsallar
2        La Finca Marina     Alanya
3        Doris Aytur         Mahmutlar
4        İncekum Su         Avsallar
5        Side Corolla         Kumköy
6        Side Royal Paradise Kumköy
7        Diamond Beach         Gündoğdu
8      Side Crown         Evrenseki
9        Aslan Kleopatra     Alanya
10       Side La Grande         Kumköy
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alman TuristlerOtelimiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 yıldızlı oteller doldu
5 yıldızlı oteller doldu
'2014'e adım adım yaklaşıyoruz'
'2014'e adım adım yaklaşıyoruz'
TUI listesinde yokuz
TUI listesinde yokuz

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals