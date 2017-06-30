Alanya'dan 6 otel Alman listesinde

ALMAN seyahat acenteleri ve online rezervasyon motorları tarafından kullanılan Traveltainment rezervasyon sistemindeki aramalar esas alınarak oluşturulan Hotelometer listesi açıklandı. 12-24 Temmuz tarihleri üzerinde Traveltainment üzerinden yapılan aramalara göre, Türkiye listesinin ilk sırasında Side Stra Hotel bulunuyor. Bir önceki listede ilk sırada yer alan Delphin Imperial yeni listede ilk 10'un dışında kalırken, Çolaklı'da bulunan Victory Resort ikinci sıradaki yerini korudu. Geçen haftaki listenin 4'üncü sırasında yer alan Adalya ArtSide bu hafta 6'ncı sıraya gerilerken, 9'uncu sırada bulunan Prime Sol Hane ise bir basamak gerileyerek 10'uncu sıraya yerleşti. Delphin Diva ise 6'ncı sıradan 7'nci sıraya geriledi. Listedeki en büyük sürprizi ise, bir önceki listede yer almayan Side Stra Hotel yaptı. Gündoğdu'da bulunan Side Star Hotel Bu haftaki genel listenin ilk sırasına yükseldi.

GENEL SIRALAMA

Sıra Otel Şehir

1 Side Star Gündoğdu

2 Victory Resort Çolaklı

3 Side Corolla Kumköy

4 Crystal Palace Çolaklı

5 Paloma Oceana Kumköy

6 Adalya Artside Evrenseki

7 Delphin Diva Lara

8 Royal Seginus Lara

9 Grand Seker Çolaklı

10 PrimaSol Hane Side

EN İYİ ÇİFT OTELLERİ

Sıra Otel Şehir

1 Yalihan Una Avsallar

2 Commodore Elite Evrenseki

3 Delphin Imperial Lara

4 Side Corolla Kumköy

5 Adalya Ocean Evrenseki

6. Oleander Hotel Kumköy

7 Alba Royal Çolaklı

8 Delphin Diva Lara

9 Sidekum Kumköy

10 Febeach Kumköy

EN İYİ AİLE OTELLERİ

Sıra Otel Şehir

1 Side Star Gündogdu

2. Victory Resort Çolaklı

3 Adalya Artside Evrenseki

4 Paloma Oceana Kumköy

5 Crystal Palace Çolaklı

6 Delphin Diva Lara

7 Royal Seginus Lara

8 Side Corolla Kumköy

9 PrimaSol Hane Kumköy

10 Delphin BE Grand Lara

EN İYİ SINGLE OTELLER

Sıra Otel Şehir

1 Aska Just In Avsallar

2 La Finca Marina Alanya

3 Doris Aytur Mahmutlar

4 İncekum Su Avsallar

5 Side Corolla Kumköy

6 Side Royal Paradise Kumköy

7 Diamond Beach Gündoğdu

8 Side Crown Evrenseki

9 Aslan Kleopatra Alanya

10 Side La Grande Kumköy

