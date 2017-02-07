Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

TÜRKİYE genelinde kar ve yağmur etkisini gösterirken, Alanya'da ise insanlar denize giriyor. Adeta yazdan kalma günler yaşanan Alanya'da dün vatandaşlar denize girdi. Hava sıcaklığının 17 derecelere kadar çıktığı gün içinde güneşlenmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkardı. Deniz sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Alanya'da nem oranının ise yüzde 60 olduğu ifade edildi. Sıcak havaların bugün yerini yağmura bırakacağı belirtilirken, yarından itibaren de tekrar güneşli günlerin yaşanacağı ve hava sıcaklığının 17 derecelerde seyredeceği ifade edildi.