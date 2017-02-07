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Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

Türkiye'nin birçok kesimi kar ve yağmurla boğuşurken, Alanya yazdan kalma günler yaşıyor

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

Türkiye'nin birçok kesimi kar ve yağmurla boğuşurken, Alanya yazdan kalma günler yaşıyor

07 Şubat 2017 Salı 21:08
Alanya'da şubat ayında deniz keyfi
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TÜRKİYE genelinde kar ve yağmur etkisini gösterirken, Alanya'da ise insanlar denize giriyor. Adeta yazdan kalma günler yaşanan Alanya'da dün vatandaşlar denize girdi. Hava sıcaklığının 17 derecelere kadar çıktığı gün içinde güneşlenmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkardı. Deniz sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Alanya'da nem oranının ise yüzde 60 olduğu ifade edildi. Sıcak havaların bugün yerini yağmura bırakacağı belirtilirken, yarından itibaren de tekrar güneşli günlerin yaşanacağı ve hava sıcaklığının 17 derecelerde seyredeceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiyeşubat AyıDeniz Keyfi
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