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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Alanya'da sağlık turizminde çıta yükseldi

Yaz aylarında Alanya'da yaşayan Belçika ve Hollanda asıllı hastaların tercihi Alanya EAH oldu. Alanya EAH Üroloji Hekimi Uzman Dr. Murat Topçuoğlu, iki başarılı operasyon gerçekleştirerek yabancı hastaları sağlıklarına kavuşturdu

Alanya'da sağlık turizminde çıta yükseldi

Yaz aylarında Alanya'da yaşayan Belçika ve Hollanda asıllı hastaların tercihi Alanya EAH oldu. Alanya EAH Üroloji Hekimi Uzman Dr. Murat Topçuoğlu, iki başarılı operasyon gerçekleştirerek yabancı hastaları sağlıklarına kavuşturdu

25 Nisan 2017 Salı 22:30
Alanya'da sağlık turizminde çıta yükseldi
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BELÇİKA asıllı Andre Jean Van Mbrouk prostat ameliyatı olurken, Hollanda asıllı Johannes Wilhelmus Claassen ise mesane tümörü ameliyatı oldu. Ameliyatları başarılı geçen hastalar iki gün içerisinde hastaneden taburcu edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, yabancı hastalar tarafından tercih edilen bir hastane haline geldiklerini belirtti. Dr. Yazan, "Hastanemizde tedavi olan yabancı uyruklu hastalarımızdan gelen olumlu sonuçlar ve doktorlarımızın başarılı ameliyatları prestijimizi artırmaktadır. Özellikle hastanemize gelip ameliyat olmak isteyen birçok yabancı uyruklu hastamız var. Bu durum bizi hastane yönetimi olarak mutlu ediyor" dedi.
GÜNLÜK HAYATA DEVAM
Sağlık turizminde Türkiye'deki sistemin daha avantajlı olduğunu belirten Alanya EAH Üroloji Hekimi Uzman Dr. Murat Topçuoğlu, "İki başarılı operasyon gerçekleştirdik. Özellikle mesane ile ilgili şikayeti olan hastamızın büyük bir tümöral oluşumu vardı. Hastalarımız şu an problemsiz bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilir duruma geldi. Hastalarımız aynı tip ameliyatı kendi ülkelerinde olmak isteselerdi bekleme süreleri en az 6-8 hafta arasında değişecekti. Bizim hastanemizde ise ameliyata karar vermemiz sadece bir haftalık bir zamanda gerçekleşti. Bu tür başarılı operasyonlar, diğer yabancı hastaları da Türkiye'de ameliyat olmaya teşvik ediyor. Hastane olarak bize geri dönüşler olumlu" diye konuştu.
'KORKUM ALANYA'DA GEÇTİ'
Belçika asıllı hasta Andre Jean Van Mbrouk, daha önce ilaç tedavisi olduğunu ancak tedaviye cevap vermediğini ve prostatının büyüdüğünü söyledi. Mbrouk, “Prostatım büyümeye başlayınca artık ameliyat olmam gerekti. Ben de tercihimi Alanya EAH'den yana kullandım. Doktorumun başarılarını daha önce duymuştum. Sorunumu anlatınca benimle ilgilenerek bir hafta içerisinde hemen ameliyata aldı. İki gün içerisinde de sağlığıma kavuşturularak taburcu edildim" dedi. Hollanda asıllı Claassen, “Mesane tümörü için ameliyat olmam gerekiyordu ama çok tedirgindim. Ameliyat beni korkutuyordu. Üroloji hekimim Topçuoğlu sayesinde bu korkularım kayboldu. İçim rahat bir şekilde ameliyatımı oldum. Sonuçtan da memnunum. Doktoruma, hastane çalışanlarına ve yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaBelçikaHollandaAlanya EAH
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