Alanya'da İsrailli turist bekleyişi

ALANYA'YA ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinin ardından Karavan Turizm Akdeniz Bölge Müdürü Sami Simi, İsrail gemilerinin önümüzdeki haziran ayı itibariyle gelebileceği müjdesini verdi.

Perşembe günü Kıbrıs'ın Limasol Limanı'ndan çıkan ve Alanya'ya demir atan Malta bandıralı Thomson Spirit, şehre çoğu İngiliz olmak üzere 1216 turist getirmişti. İlk kruvaziyer gemisinin gelmesinin ardından konuşan Karavan Turizm Akdeniz Bölge Müdürü Simi, müjdeli haberi verdi.

'ONE MİNUTE' KRİZİ ALANYA'YI VURMUŞTU

29 Ocak 2009'da gerçekleştirilen 'Davos Ekonomi Zirvesi'ndeki 'One Minute' olayı ve ardından 31 Mayıs 2010'da 10 aktivistin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Mavi Marmara baskını sonrasında derin yara alan Türkiye-İsrail ilişkilerinden Alanya da olumsuz etkilenmişti. Şehre kruvaziyer gemileriyle gelen İsrail gemileri özellikle iskele ve çarşı esnafına olumlu yansıyordu. İki ülke arasındaki krizden turizmciler ve şehir ekonomisi de olumsuz etkilemişti. İsrail'in Türkiye'nin öne sürdüğü şartları yerine getirmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler tekrar eski haline dönmeye başladı. Yumuşayan ilişkiler sonrasında Alanyalı turizmci ve esnaf da İsrail'den gelecek gemileri beklerken müjdeli haberi Karavan Turizm Akdeniz Bölge Müdürü Simi verdi. Simi, "İsrail'de kruvaziyer turizmi alanında faaliyet gösteren tur operatörleriyle son yaptığımız görüşmeler son derece olumlu. İsrail'in yeni atanan büyükelçi ve konsoloslosları ile Antalya ve Alanya'da görüşmeler de yaptık. Artık Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik kriz söz konusu değil. Şu anda İsrail'den uçaklar gelmeye başladı. İsrailliler bundan sonrası için de yoğun bir şekilde gelecekler. İlişkiler çok iyi durumda. Görüşmelerimiz gayet olumlu geçti. Şu anda İsrail'deki yolcu gemileri Yunan adalarına gidiyor. Görüşmelerimizden çıkan sonuca göre, haziran itibariyle rotalarında Antalya ve Alanya'nın da olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki sene çok daha iyi olacak ama bu sene de İsrail'den yolcu gemileri gelecek. Çünkü İsrailli turist Antalya ve Alanya'yı çok seviyor" diye konuştu.

