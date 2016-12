Alanya Azerbaycan'da popüler

aynen şu ifadeler yer aldı: Azerbaycan lıların özellikle de Azeri gazetecilerin yurtdışında en çok tercih ettiği ülke Türkiye. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlere etkinliklere giden gazeteciler, tatil için genellikle Alanya 'yı tercih ediyor. Musavat.com sitesinin editörü Halid Kasımlı "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden gazeteciler en çok İstanbul ve Ankara'yı tercih ediyor. Onun dışında Bursa, Antalya, İzmir ve diğer şehirlere giden gazeteciler genellikle etkinlikler için Türkiye'de bulunuyor. Ben de bir kez İstanbul ve Alanya'da bulundum. Daha çok Türkiye'yi tatil için tercih ediyorum" dedi.CBC.az'ın editörü Ferah Sabırgızı da "Türkiye'de en çok ziyaret edilen şehir İstanbul. İster gazeteci olsun, isterse başka meslek sahibi olsun Türkiye'de önce İstanbul'u ziyaret eder. İstanbul'un herkesi kendine bağlayan bir iklimi var. İstesen de vazgeçemiyor, mutlaka görmek istiyorsun. Her İstanbul'a seyahatimde yeni neler gelmiş, yeni nereler açılmış merak ediyorum. İşe bağlı seyahatlerde genellikle İstanbul'a gidiyorduk. Bir günlük bile olsa İstanbul seyahatinden vazgeçemiyorum. Tatil için genellikle daha uygun ve bize yakın olan Karadeniz Bölgesi'ni seçiyoruz. Karadeniz'e arabayla gitmek kolay olduğundan ilk tercihimiz. Alanya da her yıl gittiğimiz bir bölge" diye konuştu.Kaspi Gazetesi'nin Başeditör Yardımcısı Merur Ali Polat ise şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycanlı gazeteciler İstanbul, Ankara ve Antalya bölgesine gidiyor. Ben de ailemle birkaç kez İstanbul ve Antalya'ya, ayrıca aracımla Giresun ve Trabzon'a gittim. Hatta 3 yıl önce ailemle birlikte aracımızla Türkiye'nin batı sınırlarından başlayarak Akdeniz sahilleri, Sivas, Kayseri, Mersin, Adana, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Artvin ve diğer şehirlerini gezerek geniş bir tatil yaptık. Biz aracımızla gezmeyi çok seviyoruz. İstediğin yerde istediğin kadar kalabilir, istediğin yerde gezebilirsin. Gezmenin yanında alışverişe olanak tanıyor. En çok sevdiğimiz yer de Alanya."Tanınmış gazeteci Aida Eyvazlı'ya göre, Azerbaycan ve Türk havayolu şirketleri uçak biletlerini daha uygun hale getirirse, bütün gazeteciler hem Türkiye'nin her şehrini gezer, hem de tarihini öğrenip kendi insanlarına ulaştırabilir. Eyvazlı, "Dikkat etmek gerekirse her gazetecinin kendine has bir tarzı var. Başarılı yazarlar her zaman okuyucuya yeni bir şeyler ulaştırırlar. Çünkü Azerbaycan'da olduğu gibi Türkiye'de her şehrin kendine özgü kültürü var. Haydar Aliyev'in dediği gibi biz 'Bir millet, iki devletiz.' Türkiye'dekiler bize her zaman 'Can Azerbaycan' der. Bizim için de onlar her zaman 'can'dır. Gazetecilerimizin her zaman neden Türkiye'ye geldiğini bilemem. Herkesin bir işi olabilir. Etrafımda olan bildiğim gazeteciler genellikle Türkiye'ye resmi işler için gidiyor. Tanıdıklarım arasında Türkiye'ye yerleşen, aile kuran insanlar var. Onlar kendilerini orada anavatanlarında gibi hissediyor. Türkiye'nin bir parçası olabilmişler. Bir de yaz aylarında meslektaşlarımız tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. Orada tatil yapmak için bizi cezbeden bir ortam var. Bu yıl içinde ben de 3 kez sadece iş için Türkiye'ye gittim. Gazetecilerden etkinliklerden davet aldım. Bulunduğum süreler içerisinde de vakit buldukça şehirlerin tarihi yerlerini gezdim ama tarihi yerleri adım adım gezip, tek tek incelemek istiyorum. Daha çok İstanbul ve Ankara'da bulundum. Son ziyaretimde Antalya ve Alanya'ya gittim. Alanya'yı çok sevdim" dedi.Bunu da belirtelim ki gazetecilerin en çok Alanya'yı tercih etmelerinin asıl sebebi Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim. Azerbaycan'dan Alanya'ya giden her gazeteci O'nun misafiri olur. Aynı zamanda Dim, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin öncülerindendir.