Akdeniz'de turizm pazarı kızışıyor

AVRUPA'DAN Mısır’a olan seyahat engelleri kaldırıldı. Mısır şimdi Rusya’nın kararını bekliyor. Avrupa'nın bu kararı ise başta Türkiye olmak üzere KKTC ve Yunanistan'ı yakından ilgilendiriyor. Dünya Online'dan Emre Eser'in haberine göre Türkiye'nin Ege bölgesi dahil güney hattındaki sahil kesimi geçen sene 7.2 milyon turisti ağırladı. Ancak bu geçtiğimiz diğer senelerin oldukça gerisinde bir rakam. Türkiye bu sene bu kaybı telefi etmeye çalışacak.

Yunanistan ise Türk pazarından kaçan Avrupalı turistleri kendisine çekmeyi başarmıştı. Avrupalı turiste Mısır kapısının açılması onları da çok yakından ilgilendiriyor. Bölgedeki diğer önemli aktör ise KKTC. Kuzey Kıbrıs bu sene bir turizm atağı başlatma hazırlığında. Büyük bir kampanya yaparak 'kumar turizmi' imajından kurtulup aile turizmini yaygınlaştırmak istiyor. Tüm bunlar değerlendirildiğinde Akdeniz'de bu yılın oldukça zorlu geçeçeği görülüyor.

MISIR'IN GÖZÜ RUSLARDA

AB ülkelerinin 2015 sonunda Mısır’da Rus yolcu uçağının terör saldırısı ile düşmesinin ardından koydukları seyahat engelleri tamamen kalktı. Son olarak Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’dan oluşan kuzey ülkelerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Almanya ve İngiltere’den uygulanan yasakların kalkmasının ardından İskandinavya’dan da olumlu kararların alınması gözleri Rusya’ya çevirdi. Mısır turizmi şimdi yalnızca Rusya’nın yasağının kalkmasını bekliyor.

Diğer yandan Mısır ile henüz bir anlaşmaya uzak olan Rusya’nın bahar ayları başında yeniden bu ülkede bir gözlem yapması bekleniyor. Son olarak Kahire havalimanı için yapılan görüşme ve güvenlik denetimlerinde bazı pürüzler çıkmış ve tarifeli seferlerin başlaması ertelenmişti.

Rus uzmanların Kahire raporunu bakanlığa gönderdiği ve kısa zamanda Kahire-Moskova seferlerinin başlaması için kararın beklendiği belirtiliyor.

ALMANYA YUNANİSTAN'I SEÇTİ

Almanya’da yapılan 2017 tatil analizlerine göre Alman vatandaşların en popüler destinasyonları Yunanistan, İspanya ve Bulgaristan olarak sıralandı.